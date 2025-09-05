Aleix Garrido, revelación en Segunda con el Barça sin opción sobre él

Vistiendo de azulgrana desde 2012, a Aleix Garrido le tocó dar un paso muy doloroso hace unos meses. Declarado barcelonista, culé hasta la médula, de los sufridores, el 'pequeño profesor' decidió que era hora de buscar nuevos desafíos. "Cambiar de aires", como él mismo reconoció en sus primeras declaraciones como futbolista del Eibar.

Lógicamente, su objetivo número uno y primordial era seguir de azulgrana e intentar apurar para triunfar con esta camiseta. Pero la propuesta deportiva que le trasladaron desde el club no contemplaba un salto a la primera plantilla. De hecho, ni siquiera realizar la pretemporada a las órdenes de Flick.

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

A sus 21 años, Garrido se vio empujado a buscarse las habichuelas lejos de esa zona de confort, fuera de La Masia, la que había sido su casa y centro de formación durante más de una década. El club armero le ofreció un proyecto interesante y un rol importante en la búsqueda del asalto a Primera.

Gavi con Aleix Garrido, Arnau Casas, Marc Jurado y otros compañeros del 2004 / FCB

Una propuesta futbolística que encajaba con el de Ripoll. Y vaya si está respondiendo en estos primeros compases de la temporada. Difícil haber empezado con mejor pie en una categoría, la Segunda A, en la que no tenía experiencia. Cabe recordar que Garrido llegó a debutar oficialmente a las órdenes de Xavi, que entró en muchas convocatorias. Pero que principalmente había desarrollado su actividad estos últimos años en Primera RFEF, la categoría de bronce.

LAS LESIONES TRUNCARON LA PRETEMPORADA CON FLICK

Aleix era consciente de que su posición es carísima en la primera plantilla azulgrana. Y que las lesiones del año anterior (ese metatarso que se rompió en la recta final del curso y del que luego recayó) le lastraron mucho. De hecho, no pudo completar la pretemporada con Flick el verano de 2024 como estaba previsto. Y luego fue ya a remolque.

Lideró el curso con el Barça Atlètic, tanto con Albert Sánchez como con Sergi Milà. Y vivió el sinsabor del descenso. Lo sufrió muchísimo. Su corazón es culé y sintió ese grado de responsabilidad. También entre lágrimas dedicó un vídeo precioso con imágenes de él de pequeñito ya con el Barça y mensaje para la afición barcelonista.

BOOM CON EL EIBAR

Aleix ha sido titular en las tres jornadas que ha disputado el Eibar en la Liga Hypermotion. Dos asistencias de gol y encargado de ejecutar los tiros libres. De uno de ellos, con una parábola deliciosa, nació el 2-0 de Arbilla ante el Granada. En los dos primeros partidos había terminado con 166 minutos jugados, dos asistencias de gol, dos grandes ocasiones creadas y un 92% de acierto en el pase.

Aleix Garrido, en su presentación con el Eibar / @SDEibar

Tras caer en Huesca, Garrido dijo que "no nos tiene que frenar. Estoy muy conento por lo que hemos hecho hasta ahora. Lectura y dinámica muy positivas". Lleva la manija de este Eibar, es vertical, está a gusto. Y se nota sobre el campo. Si le respetan las lesiones, puede ser diferencial esta temporada.

Lógicamente, al marcharse libre el Barça ya no tiene ningún control sobre él. El club azulgrana no le ofreció una propuesta deportiva con recorrido en primer equipo ni con peso en el futuro próximo. Y veremos si no se acaba arrepintiendo al final del curso.