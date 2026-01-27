Aleix Garrido: "Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino"

Vistiendo de azulgrana desde 2012, a Aleix Garrido le tocó dar un paso muy doloroso hace unos meses. Declarado barcelonista, culé hasta la médula, de los sufridores, el 'pequeño profesor' decidió que era hora de buscar nuevos desafíos. "Cambiar de aires", como él mismo reconoció en sus primeras declaraciones como futbolista del Eibar.

A sus 21 años, Garrido se vio empujado a buscarse las habichuelas lejos de esa zona de confort, fuera de La Masia, la que había sido su casa y centro de formación durante más de una década. El club armero le ofreció un proyecto interesante y un rol importante en la búsqueda del asalto a Primera. Un paso duro, complicado, que requirió muchas horas de reflexión, pero que se decidió a tomar.

Pasados los primeros seis meses desde que inició su andadura en Ipurúa, Aleix Garrido atiende a SPORT para hablar de todo este proceso de adaptación, de su rol, de actualidad de La Masia, de la temporada pasada y más aspectos de actualidad.

¿Primer balance de tu adaptación a Eibar, Aleix?

La verdad que aquí me siento un poco como en casa, rodeado de montañas. Sí que llueve mucho, pero vaya, estoy muy a gusto y creo que tomé la decisión correcta.

Aleix Garrido festeja un gol en el Eibar / Eibar

Entiendo que tu rol es muy distinto. Pasas de ser capitán y uno de los veteranos en el Barça Atlètic a ser uno de los jóvenes y sin experiencia en la categoría.

El vestuario me ha acogido muy bien. Hay jugadores que llevan años en el club, como nuestro capitán. Conocen cada rincón, todo. Y pasamos mucho tiempo juntos, somos como una familia. Es verdad que en el filial yo era joven, pero tenía compañeros que tenían hasta cuatro años menos que yo, así que sí que tenía más ese rol de líder o de más veterano. Y a nivel de juego aquí jugamos con doble pivote y mediapunta y yo hago pareja en ese pivote, aunque con libertad.

Ipurua es un campo áspero. ¿Qué tal están yendo las cosas en lo deportivo?

Para nadie es agradable venir a Ipurua y nosotros lo sabemos. Es un campo diferente al resto. Sentimos a la gente muy cerca, muy encima. Y pese a ser de algo más de 8.000 asientos, ahí dentro sentimos que aprieta mucho y los rivales lo sufren. Es algo que debemos y estamos aprovechando. Ahora, el debe lo tenemos fuera de casa, pero confiamos en el trabajo y en lo que damos cada uno de nosotros para acabar la temporada lo más arriba posible.

Claro que echo de menos la Ciutat Esportivo y a los compañeros de La Masia, pero era una decisión que debía tomar

De una rutina de más de 13 años en Barcelona al Eibar. Menudo cambio...

El País Vasco me encanta, la comida, la vida, los paisajes. Es una pasada y la verdad que eso lo estoy disfrutando mucho. Claro que echo de menos la Ciudad Deportiva, a mis compañeros en el Barça. Pero era una decisión que tenía que tomar, era el momento para dar este paso. El fútbol tiene varios caminos, no todo se acababa en el Barça.

Cuéntanos un poco cómo es un día normal de Aleix Garrido en el Eibar.

Un día normal me levanto sobre las 8, a las 10 llego a la Ciudad Deportiva, hacemos nuestras activaciones. A las 11 entrenamos en el campo y hacemos el post en el gimnasio, luego comemos todos juntos en el Txoko de Ipurua y ya por la tarde cada uno hace un poco su plan. Tenemos un día libre a la semana. Y estoy muy tranquilo, muy cómodo. Firmé varios años aquí y estoy muy a gusto. Estoy aprendiendo de una categoría tan dura.

Aleix Garrido y Jofre Torrents se abrazan en el Estadi Johan Cruyff / FCB

¿Cómo tomaste la decisión de salir del Barça?

Estoy muy contento de haber tomado la decisión de irme al Eibar. Fue algo que pensé mucho con mi representante, durante meses, pero no lo decidimos definitivamente hasta que acabó la temporada porque estábamos inmersos en la lucha por la permanencia y tampoco podía pensar con claridad, tenía que focalizarme en intentar sacarlo adelante con el Barça Atlètic. No fueron semanas ni meses nada sencillos.

El pasado fue un año complicado para ti, entiendo.

Llevando el brazalete me sentí responsable de lo que pasó el año pasado. Fue muy duro, muy duro. Un golpe tremendo. Pasaron muchas cosas, al final yo solo pude ayudar media temporada por la lesión. Pero se fue Unai en enero, lo que pasó con Pau Prim. De todo se aprende, claro. Al final fue un golpe importante, pero seguro que me servirá en mi carrera.

Tenía el sueño de debutar con el primer equipo y por suerte lo pude cumplir

¿Te fuiste con alguna espina por cumplir en el Barça?

Yo tenía el sueño de debutar con el primer equipo y por suerte lo pude cumplir. Sí que las dos operaciones que tuve no me ayudaron a intentar consolidarme o a tener más oportunidades. Pero creo que luego volví muy bien. Simplemente, no se dio lo de subir y asentarme. Ahora estoy en una categoría dificilísima, que te hace un hombre. Y la verdad que no pienso mucho más allá, quiero crecer como futbolista y no sé dónde estaré dentro de cinco años ni quiero pensarlo.

¿De lo que se cuece en la cantera del Barça nos dirías algún nombre que puede derrumbar la puerta del primer equipo?

Hay muchísimo talento en La Masia. El año pasado había futbolistas muy jóvenes y muy top. Por ejemplo, Jan Virgili, que está triunfando en Primera, creo que lo está haciendo muy bien. Luego los primos Fernández creo que son muy buenos. Pero al final tampoco voy a descubrir nada, suben chicos buenísimos y muy preparados para llegar a la élite.

Dro me parece un jugadorazo y hay que respetar su decisión

Tengo preguntarte por el tema de Dro, que ha revolucionado estos días el gallinero en el Barça.

Dro me parece un jugadorazo y al final tienes que tomar una decisión, yo lo tuve que hacer también. En mi posición había muchísima competencia, jugadores TOP, y es algo que fui asumiendo. Puede ser la correcta o no, solo el tiempo lo dirá. Pero hay que respetar cada caso en particular.

¿Crees que hay algo más de impaciencia entre los más jóvenes desde que Cubarsí y Lamine dieron el salto a los 16?

Lamine y Cubarsí son dos casos muy extremos. Claro que hay que tener paciencia, subir al primer equipo es algo muy complicado, pero también cada uno debe valorar su caso particular y tomar sus propias decisiones. No es normal lo que ellos hicieron con 16 años y quizás sí que pueda generar un poco de ansia ahora.