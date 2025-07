Aleix Garrido, sobre Jofre Torrents: "Era nuestro Maradona"

Aleix Garrido y el FC Barcelona separaron sus caminos recientemente tras trece años ligados en las categorías inferiores del club blaugrana. El que fuera capitán del Barça Atlètic ha puesto rumbo al Eibar, donde ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, llegando como agente libre. El centrocampista, de esta manera, seguirá creciendo en un equipo aspirante a ascender a LaLiga EA Sports.

“Era el momento de dar el paso, mentalmente estaba preparado para salir del Barça. Hay que saber aceptar la realidad. Si miras al primer equipo, ahora mismo hay el mejor centro del campo del mundo. Hace respeto salir del Barça: he vivido 13 años aquí y no me ha faltado de nada, pero también tengo ganas de experimentarlo. Cumplí mi sueño de debutar con el primer equipo, fue lo más. Echaré de menos mi vida en Barcelona, pero también tengo mucha ilusión en Eibar. Nunca he valorado una opción como Arabia. Lo respeto, pero creo que me toca otra cosa", expresó en una entrevista concedida a 'Jijantes'.

Garrido debutó con el primer equipo del Barça, de la mano de Xavi Hernández el 1 de abril de 2023 contra el Elche a domicilio. Este año ha encadenado varios entrenamientos con Hansi Flick, pero no logró vestirse de corto. “Subí un día a entrenar con Flick y justo estaban practicando la línea defensiva. Era algo espectacular, todo el mundo lo tenía interiorizado”, se deshizo en elogios hacia el técnico alemán.

En cuanto al Barça, Aleix vaticina un gran futuro: “Estoy seguro que el primer equipo irá a más. Es un equipo muy joven”, mencionó en la citada entrevista. Además, también se refirió a dos opciones que tiene el club blaugrana para reforzar la delantera desde La Masia, tras el 'no' de Nico Williams: “Hay que darle una oportunidad a Jan Virgili. Dani Rodríguez tuvo mala suerte, pero es otro que con el balón en los pies es top”.

Por último, también confesó el mote que tenía el vestidor de Barça Atlètic con Jofre Torrents, uno de los canteranos más prometedores y que apunta a realizar este verano la pretemporada con el primer equipo, bajo las órdenes de Hansi Flick. “Nos sorprendió a todos. Es realmente top. En el vestuario hacíamos broma, diciéndole que era nuestro Maradona: ‘balones a Jofre”, concluyó.