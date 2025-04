Aleix Garrido, el capitán del Barça Atlètic alza la voz

El Barça Atlètic sigue a 5 puntos de la salvación, aunque ya solo quedan 12 por disputar. Los resultados de los rivales directos acompañaron al filial azulgrana, pero no por ello deja de ser más dolorosa e incomprensible la derrota en el Johan Cruyff contra el colista Amorebieta. De haber ganado, los de Sergi Milà se habrían quedado a solo 2 puntos de la permanencia. Una vez más, quien salió a dar la cara tras el encuentro en zona mixta fue el capitán del Barça Atlètic, un Aleix Garrido que alzó la voz y se mostró visiblemente disgustado con el pobre primer tiempo del equipo. Lo identificó como un problema de actitud. Imperdonable cuando hay tanto en juego.

"Nos quedan cuatro finales"

"Veníamos en una muy buena dinámica y creíamos que era una muy buena oportunidad para creérnoslo de verdad, pero la actitud del equipo en la primera parte no fue la adecuada, la tiramos. Debemos tener mucha más humildad", resaltó el de Ripoll, que insistió: "Te estás jugando la vida y hay que tener otra actitud, es lo primero que hay que tener. El juego lo tenemos, tiene que salir solo, pero si partes de una actitud negativa todo el mundo se contagia. No es el ritmo adecuado, no son los apoyos adecuados, no son las roturas adecuadas, no entra el balón". Palabras contundentes y de las que tiene que tomar buena nota el vestuario.

Aleix Garrido, Unai Hernández, Astralaga y Sergi Domínguez, los cuatro capitanes del Barça a Atlètic / @FCBarcelonaB

Aleix subrayó que el filial todavía está a tiempo, siempre y cuando se hagan las cosas bien. "Tenemos que mejorar mucho, aprender muchísimo y mostrar en los cuatro partidos que nos quedan la actitud de la segunda mitad. Así seguro que saldrán muchísimo mejor las cosas", vaticinó el capitán azulgrana, quien también quiso mantener una perspectiva optimista: "Tampoco tiene que ser ahora todo negativo. Hay que tener los pies en el suelo, quedan cuatro finales y tiene que partir de nosotros. Seguimos en la lucha, a 5 puntos, no a 10 como hace unas semanas. Hay opciones muy serias, pero tenemos que jugar como sabemos", concluyó Garrido.

Milà, también crítico

Por su parte, el técnico del Barça Atlètic, Sergi Milà, reconoció que la derrota ante el colista fue "el peor escenario que podíamos tener. Después de estar sufriendo y remando durante semanas se nos abría la posibilidad de acercarnos al objetivo y no fuimos capaces de hacer ver al equipo esta importancia. Al final, el fútbol se ha de jugar con más corazón, con más entrega", lamentó.

Lo justificó en que "son jugadores que no están acostumbrados a vivir estas sensaciones. Después del partido los jugadores estaban lógicamente hundidos, pero nos toca seguir luchando", fue su conclusión.