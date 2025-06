Aleix Garrido se abre tras dejar el Barça: "Necesitaba cambiar de aires"

13 años son muchos. Sobre todo para alguien de apenas 22. Más de media vida ha estado Aleix Garrido en el FC Barcelona. Llegó siendo un renacuajo en 2012, en categoría benjamín. En las paredes de La Masia y de la Ciutat Esportiva Joan Gamper ha crecido, se ha hecho persona y futbolista y he entrado en la edad adulta. Ha podido debutar con el primer equipo, su sueño. Y portar el brazalete con la 'senyera' en el brazo.

Esta semana en SPORT adelantamos que el de Ripoll decidía cambiar de aires. Su contrato expiraba el 30 de junio y ya se 'mascaba' que podía optar por marcharse libre después de toda su trayectoria vistiendo la casaca barcelonista. Existía la opción de una renovación más cesión, pero finalmente el futbolista catalán ha optado por desvincularse del todo del club de su vida.

SIN LA CONFIANZA DE FLICK

Aleix, que ha arrastrado bastantes problemas físicos estas dos últimas temporadas (sobre todo en el metatarso), veía muy muy complicada la opción de tener hueco en la primera plantilla. Flick no contó con él en toda la pasada campaña. Optó por llamar a Unai, a Toni o a Guille.

Aleix Garrido, en una acción ante Ben Hamed, de la SD Amorebieta / FCB

Así que pone rumbo a Eibar, al País Vasco. A la Segunda A. Al profesionalismo y a un paso necesario para llegar a la élite. Él es el primero que lo sabe: "Para mí es un cambio grande porque llevo muchos años en el Barça. Es cerrar una etapa y tengo ganas de cambiar de aires y de vivir el futbol mucho más profesional y llevar esta camiseta", asegura Garrido.

🗣️ Aleix Garrido: "El Eibar es el equipo perfecto para formarme futbolísticamente."#BetiArmaginak⚔️ pic.twitter.com/VN0NeGOm6R — SD Eibar (@SDEibar) June 20, 2025

"La Segunda es algo que aún no he jugado y me motiva mucho para formarme futbolísticamente. El Eibar es un lugar perfecto. Me siento feliz, estoy contento de unirme a esta familia. Será un año muy bonito y estoy motivado, me motiva salir de la zona de confort", añade el de Ripoll.