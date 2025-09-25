Aleix Garcia: "Pedri da sentido al Barça y hace que todo fluya"

Aleix Garcia afronta su segunda temporada en Alemania después de un estreno soñado: campeón de la Bundesliga y pieza clave en el histórico proyecto de Xabi Alonso. Con un vestuario renovado y un listón más alto que nunca, el centrocampista se prepara para una nueva temporada en la que el Bayer Leverkusen irá a por todo. Siendo una pieza clave para Xabi Alonso con 42 partidos como titular la temporada pasada, el centrocampista tiene como objetivo regresar a la Selección Española de Luis de la Fuente y disputar el Mundial.

¿Cuál es el objetivo real del Bayer Leverkusen esta temporada?

Estar arriba compitiendo por todo y ver si nos da para ganar la Liga. Es complicado porque el Bayern está muy fuerte, pero esto es fútbol y todo puede pasar. Tenemos un gran equipo. En la Copa, sabemos que es difícil, aunque siempre hay sorpresas. En Champions lo mismo, somos un equipo joven, con alegría y mucho fútbol, y el plan es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones.

Cada verano os desmontan la plantilla. El talento es tan alto que todos los jugadores reciben ofertas de grandes equipos cada año. ¿Cómo se gestiona eso dentro del vestuario?

Es fútbol. Siempre digo que los futbolistas somos como cromos y nos van moviendo. Venimos de dos temporadas muy buenas y, con tanto talento joven y jugadores con experiencia, es normal que haya salidas. Nos centramos en competir y en que los que llegan se integren rápido.

Este verano apareció el nombre del West Ham. Se dijo que estaban interesados en ti. Para los clubes que estén mirando esta entrevista y pensando “Aleix me encaja”, ¿qué les decimos?

Hubo interés y alguna conversación, pero si no se dio es porque no tenía que darse. Para mí la Champions es clave: he trabajado mucho y competirla era lo más importante. En ese momento, Leverkusen y la Champions estaban por delante. Era una opción interesante pero estoy cómodo donde estoy. Así que por ahora nada, estoy muy bien aquí.

Tu camino no es muy común. Pasaste por Bélgica o Rumanía y de repente saltaste a Primera División… ¿Fue paciencia estratégica o un aprendizaje a golpe de realidad?

No fue paciencia, fue aprendizaje. Había cosas que no hacía bien y me llevaron a esas ligas —con todo el respeto—. Me di cuenta de lo que fallaba y lo cambié. Aquellos años duros me permiten ahora disfrutar en un grande de Alemania y acudir a la selección, algo impensable hace cinco o seis años.

¿Qué cambiaste exactamente para dar el salto?

Detalles del día a día: levantarme con tiempo, lavarme la cara, desayunar bien, no llegar justo al entrenamiento. A partir de ahí, mejoré dieta, descanso, recuperación, trabajo con el fisio. En definitiva, ser más profesional. Nunca dudé de mi fútbol, pero esos pequeños fallos me despistaban. Al corregirlos, he podido disfrutar del presente.

La carrera del futbolista es distinta a las demás. Ganáis mucho dinero pero a los 35 os retiráis y cada vez es más común ver futbolistas que invierten su patrimonio. ¿Eres uno de ellos?

Empiezo a estar más encima de lo que se hace con mi dinero. Tengo asesores financieros. También me ayuda mi padre y amigos. El fútbol es corto y hay que prepararse para el día de mañana: invertir con cabeza para tener estabilidad.

¿Te gustaría ser entrenador o director deportivo en el futuro?

Me atrae ser entrenador. He aprendido de grandes técnicos. Aun así, en Alemania no puedo sacar el título por tema de idioma; me esperaré a volver a España. Ahora me gusta, aunque quizá a los 35 esté saturado y no quiera saber nada. Ya se verá, pero me llama la atención.

En mayo te quedaste fuera de la Nations. ¿Objetivo Mundial?

Tenía mucha ilusión. Había ido a casi todas las convocatorias. No entré, pero ahora he vuelto y quiero ganarme un sitio para el Mundial. Hay mucha calidad en el medio, pero Luis de la Fuente conoce mi juego y creo encajo en ese perfil. La decisión final será suya y la aceptaré con mucho respeto sea lo que sea.

Hubo fuertes rumores que te relacionaron con el Barça. ¿Qué hubo realmente? ¿Fue solo ruido o algo serio?

No hubo nada serio. Sí que hubo alguna conversación de mi representante con Deco pero yo no tuve ni ninguna conversación con nadie del Barça ni ninguna oferta sobre la mesa. Sé que había interés, pero también creo que por la situación que atravesaba el club era complicado. Y por eso siempre digo que si no se acabó dando es porque realmente no había un interés real.

¿Te hubiera gustado?

Bueno, en ese momento yo estaba muy bien en Girona. Estábamos haciendo una temporada muy buena. Y sí, obviamente al final el Barça es uno de los grandes, si no el más grande. Siempre gusta oír que hay interés en ti, pero a final me quedé en Girona e hicimos una temporada histórica.

¿Cómo ves al Barça este año?

Desde la llegada de Flick, el Barça tiene una idea muy clara que les está dando resultados: presión alta, agresividad sin balón, ritmo y líneas juntas. Les veo a un nivel altísimo.

Como centrocampista, ¿por qué Pedri es tan determinante?

Para mí, Pedri es la clave: da sentido al juego, acelera o pausa cuando toca y mejora al compañero. Está a un nivel increíble y hace que el Barça fluya. Luego, el trabajo táctico del cuerpo técnico potencia eso, pero Pedri marca diferencias.

¿Cómo analizas el boom de Lamine Yamal? ¿Cómo gestionas desde dentro el ‘boom’ de un chico de 16-17 que ya es decisivo?

Además de sus condiciones, me impresiona cómo soporta la presión. Se le mira con lupa y, cuando pisa el césped, se olvida de todo y rinde. En la selección lo disfruto: es una barbaridad. Hay que cuidarlo e ir con calma, pero cada partido demuestra que se le puede exigir porque es muy bueno.

Y ahora sí, mirando tu propio futuro: ¿seguimos en el Leverkusen, pensamos en un salto o la brújula marca Champions por encima de todo?

Mi foco hoy es el Leverkusen y competir al máximo en la Champions. Si algún día llega una propuesta que realmente mejore lo que tengo y me permita seguir creciendo, se valorará con calma. Mientras tanto, trabajo para ser titular, ganar títulos aquí y mantenerme en la selección.