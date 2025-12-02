Martínez-Almeida pronostica una goleada del Atlético contra el Barça

El Atlético de Madrid visita el Spotify Camp Nou con la moral por las nubes tras encadenar seis victorias ligueras consecutivas. Tras un inicio dubitativo, con derrota ante el Espanyol incluida, Simeone ha podido acoplar a los fichajes y crear una máquina prácticamente indestructible. Los colchoneros, aunque lo tienen muy complicado, pueden dormir líderes si ganan por cuatro goles de diferencia al FC Barcelona.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y fiel seguidor del Atlético, confía en que su equipo logre la machada. "Esta ciudad [Madrid] ha perdido el liderato, pero este martes lo recuperará en Barcelona", aseguró el regidor, con total confianza en los pupilos de Simeone, que encadenan 14 jornadas seguidas poniéndose por delante en el marcador, algo inédito en la historia de LaLiga.

Más allá de la energía con la que entran a los encuentros, el Atlético ha recuperado la solidez defensiva. En las seis victorias seguidas que encadena el club madrileño, solo ha encajado un tanto, contra el Levante. Estos guarismos lo sitúan como el equipo menos goleado de la competición, con solo once dianas en contra en 14 jornadas.

El alcalde de Madrid, además, ha rebajado las críticas contra el otro gran club de la ciudad, el Real Madrid, en una racha negativa de resultados después de sumar tres empates consecutivos en la competición doméstica. "Tendemos mucho a dramatizar. El Madrid, quieras o no, va prácticamente líder en LaLiga y está clasificado entre los ocho primeros de la Champions. Si fuera madridista tendría un poco más de tranquilidad", indicó Almeida en unas declaraciones difundidas por 'RNE'.

Asimismo, el político español ha defendido a Xabi Alonso, quien no termina de implementar su estilo de juego en el conjunto blanco. "Xabi es un grandísimo entrenador, que allí donde ha estado ha triunfado. Por tanto, ¿cómo no va a triunfar en el Madrid? Yo creo que es que en el Madrid todo se dimensiona a lo grande", sentenció Almeida, que pese a ser del Atlético no esconde su apoyo a todos los clubes de Madrid.