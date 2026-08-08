El alcalde de Foios revela qué le respondió Ferran Torres cuando le preguntó por su futuro: "Si te lo digo, te tendría que matar"

Ferran Torres ya ha pasado a la historia de España después del gol que anotó ante Argentina en la final del Mundial 2026 y que supuso la conquista de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium. Un tanto que ya quedará en el recuerdo como el de Andrés Iniesta en 2010.

El futbolista valenciano está dando mucho de qué hablar, sobre todo por su futuro, pues cada vez está más lejos de renovar con el FC Barcelona. Además, hace unos días, el de Foios dio varias declaraciones a distintos medios de comunicación estadounidenses, donde se dejaba querer por el Paris Saint-Germain. "Siempre que te quieran estos equipos es bueno", confesó.

Ayer, el jugador del conjunto azulgrana acudió al Palau de la Generalitat para convertirse en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana, un acuerdo que tiene el objetivo de proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional. También, pasó por su pueblo, Foios, donde recibió un homenaje por todo lo alto.

"Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Es fácil de resumir, es el pueblo perfecto, la gente que traigo aquí siempre está encantada. Me gusta venir siempre que puedo. Con la agenda que tengo es difícil, pero siempre estoy encantado de estar aquí y es un orgullo estar con toda esta gente", reconoció.

Ferran Torres desata la locura en València / Germán Caballero

Después del homenaje, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, habló con 'El Partidazo de Cope', programa presentado por Juanma Castaño, donde se sinceró sobre cómo había ido la celebración con el futbolista del Barça.

En primer lugar, aseguró que fue un mero espectador: "Yo era, vamos, menos que un segundón, no era nadie. La estrella era él".

Foios rinde homenaje a Ferrán Torres / Archivo

Asimismo, quiso dejar claro que conoce de primera mano a la familia del futbolista. "Son personas normales, del pueblo de toda la vida", comentó. Aparte, desveló que la empresa del padre de Ferran es la que presta el servicio de mantenimiento eléctrico al ayuntamiento.

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Por otro lado, el alcalde de Foios reveló qué le respondió Ferran cuando le preguntó por su futuro, pues fue claro: "Si te lo digo, te tendría que matar".