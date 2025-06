Alcalá Norte: "Como madridista tienes que querer un poco al Barça”

Álvaro Rivas, compositor y cantante de Alcalá Norte, pasa desapercibido en la vermutería Casa Mariol de Barcelona. Una imagen que contrasta con su aura encima del escenario, horas más tarde en la sala Razzmatazz, donde tiene ese tipo de presencia de los cantantes de la movida madrileña en los años 80. Comparados con Carolina Durante, su disco de debut fue una de las grandes revelaciones del año pasado. Este verano actúan en el festival Cruïlla.

Si hiciéramos un paralelismo con el deporte, ¿en qué momento está Alcalá Norte?

Quiero pensar que es como cuando el Barça llamó a la puerta de Cristiano y le dijo, ‘te compro ya y te vienes el año que viene’, pero él contestó: ‘el United me dice que me vaya ya para allá y yo me largo’. Cuando lo petamos, algunas instituciones musicales nos recomendaban jugar un poco al rollo exclusivo, tocar poco por cachés altos, pero nosotros apostamos por todo lo contrario como Ronaldo con una gira por 50 salas. Cristiano ganó su primer Balón de Oro con el United, así que estamos ahí, luchando por el Balón de Oro [risas].

Es difícil que Ancelotti te caiga como el culo y con Flick está pasando algo parecido Álvaro Rivas

¿El Barça tiene a varios aspirantes al Balón de Oro, como madridista cómo has visto al máximo rival?

Me parece un Barça algo diferente del que se solía reivindicar en cuanto al estilo, ¿no? Igual es mucho más directo, pero no veo a nadie diciendo que se esté traicionando el ADN. Quizás a Flick toda esa tradición del relato alrededor del Barça se la suda más. Incluso parece estar menos pendiente de la prensa.

Flick cae bien a todo el mundo, ¿no?

Sí, yo lo veo en mis colegas. No sé si en Barcelona pasa un poco lo mismo con Ancelotti, que al fin y al cabo es difícil que te caiga de culo. Flick está teniendo ese efecto en Madrid como de, hostia, a este hay que respetarlo.

La banda Alcalá Norte, en un ensayo en la sala Razmatazz de Barcelona / Javi Ferrándiz / SPO

¿Qué tipo de aficionado eres?

Yo soy del Madrid. Mi padre es del Atleti, pero la familia de mi madre difunta es del Madrid. Mi abuela vive al lado del Bernabéu, así que desde muy pequeño he visto el estadio desde su terraza y supongo que eso me hizo conectar. Cuando yo era un enano llegaron la séptima, la octava, la novena... Imagino que en aquellos momentos que el Madrid volviera a ganar la Champions era un puto acontecimiento a mi alrededor y me contagié de ese entusiasmo.

¿Qué etapa recuerdas vivir con más intensidad?

Cuando el Barça estaba arriba con Guardiola y el Madrid tenía que construir contra eso estaba muy guapo. Recuerdo vivir con muchísima pasión esa etapa con ‘Mou’. Contra un Barça increíble consiguió meterle en la cabeza de los jugadores y del madridismo que se les podía ganar. ‘¿Veis a este Barça? Pues les podemos ganar una final y lo hizo.

¿No crees que provocó un ambiente muy tóxico?

Al final es normal que yo me envenenase un poco de la época de Mourinho [risas].... en aquel momento era bastante beligerante y me molaba que se pegasen en los partidos, pero en realidad te das cuenta luego que no está guapo. Es algo de lo que hemos hablado con Juanpi, el tercer miembro fundacional de Alcalá Norte, que es argentino. No puede ser que yo no pudiera disfrutar de golazos de Messi como ante el Zaragoza al final el trabajo con Juanpi fue de: ‘tío, claro que quieres que lo meta, quieres ver ese golazo, quieres tener 60 años y ponerte ese gol de Messi y decir: yo estaba viendo esos partidos’.

¿Lo consiguió Juanpi?

Un poco sí. Pero, incluso en el Mundial de 2022, todavía había en mí ese punto de: igual prefiero que lo gane el Mbappé, ¿sabes?

La banda Alcalá Norte posa para SPORT / Javi Ferrándiz / SPO

Cristiano era el mejor en la Play porque los motores del FIFA no contemplaban tantas variables como las que explora Messi Álvaro Rivas

¿Cuál es tu recuerdo más potente de Messi?

No sé si es un recuerdo falso, pero yo creo que vi en directo a Messi ante el Getafe. Era una Copa del Rey, yo creo, ¿sabes? Era un partido de mierda que lo tenía puesto de casualidad. De esos partidos que parece imposible descubrir nada ahí, pero lo suyo fue un abuso. Ya en esa época en el ‘Marca’ decían que Cristiano ficharía por el Madrid en algún momento y en el Barça apareció ese jugador que ni siquiera es de PlayStation.

¿Qué quieres decir?

Que los goles de PlayStation son los de Ronaldo, los de correr mazo, potencia, pum y un tiro increíble. Lo de Messi no se podía hacer en la Play, ¿sabes? El tipo de juego de Messi no es académico de tocar un botón, ¿sabes? Sobre todo cuando yo era pequeño los motores del juego no contemplaban tantas variables como las que explora Messi a la hora de regatear. El rollo del FIFA era de tirar para adelante, potencia, un recorte para dentro y pegar un zambombazo. Por eso me mola tanto jugar con Ronaldo en la Play. Messi no marcaba tanto las diferencias porque ningún FIFA ha logrado exprimir a Messi y replicar lo que hizo en el gol del Getafe.

¿Cuántas veces has intentado meter referencias futbolísticas en las canciones?

Tenemos la canción de ‘Superman’. Yo curraba en Barcelona en la oficina de Globo.... Y yo que sé: un día de repente escribí una estrofa de mis experiencias aquí en Globo y tenía inmediatamente debajo en mis notas una estrofa sobre Cristiano Ronaldo, las puse juntas y acabó siendo una canción.

¿Cómo es la estrofa?

Dice, “¿por qué esos brazos en jarra tras la batalla de Kiev?” Que es cuando Ronaldo da la entrevista, tras ganar la final del Champions al Liverpool, y dice eso de “fue muy bonito estar en el Madrid” para anunciar que se marcha. Ahí piensas: ¿por qué alejarte de ellos cuando ganan? Y coincide que un par de veces había abierto alguna página de ‘Así habló Zaratustra’ de Nietzsche.

¿Qué tiene que ver Cristiano con Nietzsche?

En una de esas páginas hay un momento en el que Nietzsche define las etapas del hombre hasta llegar al superhombre. Primero es un camello que carga con el peso, luego es un león que dice, “yo soy el rey de la jungla” y finalmente es el niño que crea nuevos valores. En fin, cuando Nietzsche está describiendo al camello se pregunta: “¿Cuál es el peso más grande que puede soportar el hombre?” Y dice: “alejarse de sus compañeros en la victoria” en fin, que era el puto estribillo de ‘Superman’.

En los conciertos se os ve muchas veces con camisetas de fútbol, ¿te veremos algún día con una del Barça?

A ver, a ver. Yo creo que todo madridista tiene que ser un poco del Barça. Eso es lo pienso realmente.

¿Cómo?

Que se me entienda: yo creo que el Madrid y el Barça son un poco lo mismo. De entrada, y aquí estoy retorciendo un poco la historia, los hermanos Padrós, los fundadores del Madrid, son unos pijos catalanes de Barcelona, que ahora los llamarían progres, que se van a hacer negocio a Madrid. Se van para Madrid y dicen, ‘chavales, vamos a hacer un club en Madrid’. Son dos tipos que venían de mamar la cultura de fútbol que había en Barcelona a finales del siglo XIX. Como madridista tienes que querer un poco al Barça, cuando más felicidad me ha dado el Madrid, ha sido cuando ha habido un Barça fuerte.

¿Y qué rivalidad reivindicas, entonces?

La que tenemos con el Atlético, que es un club que se constituye porque el Madrid iba creciendo, iba absorbiendo clubes y las hinchadas de esos clubes decían: “no me voy a ir yo con el puto Madrid que me ha dejado sin el equipo del barrio. El Atlético me cae mejor, voy a tope contra el Madrid’. Hay esa rivalidad de comunidad. Y fíjate que yo creo que el Atlético prefiere que el aficionado del Madrid lo odie. Y coño, me parece bien y eso que es una cosa que me cuesta personalmente porque mi padre es del Atleti y, al final, yo tenía esa actitud condescendiente de 'me gusta cuando gana el Atleti y tal'. Pero merecen que nos caigan mal y me mola. Pero con el Barça, tío, ya me cuesta más. Me he deconstruido con el Barça [risas]. Todo esto para decir que, si me hubieran dado la cami del Barça en el concierto de aquí, me la habría puesto seguro.