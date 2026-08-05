El álbum más privado de Pedri y Alejandra Dorta, al descubierto

Pedri ya está apurando sus últimos días de vacaciones, debido a que está convocado para volver a la disciplina del FC Barcelona el próximo 12 de agosto. Está siendo un verano inolvidable para el futbolista canario, pues cumplió uno de sus sueños con apenas 23 años: conquistar la Copa del Mundo.

Sin embargo, el '8' del conjunto azulgrana no tuvo el protagonismo que esperaba, ya que Luis de la Fuente optó por Fabián Ruiz a partir de los cuartos de final del Mundial. Desde entonces, Pedri tuvo que asumir un papel más secundario, entrando en las segundas partes para agitar los partidos. Aun así, su mejor actuación fue en la final ante Argentina, donde volvió a demostrar que muy pocos futbolistas poseen su talento.

Después de celebrar por todo lo alto conseguir la segunda estrella para la selección española, tanto sobre el césped del MetLife Stadium como en las calles de Madrid y en Cibeles, Pedri se marchó de vacaciones con el objetivo de descansar y desconectar del ruido mediático.

Lo primero que hizo fue viajar a China con toda su familia, incluida su pareja, Alejandra Dorta, a quien presentó públicamente cuando el Barça conquistó LaLiga ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El canario compartió a través de su cuenta de Instagram cómo fueron esos días en China, donde disfrutó al máximo, tal y como muestran las imágenes.

La familia de Pedri, en China / Instagram

De China al paraíso

Tras varios días en China, Pedri ha decidido seguir sus vacaciones con Dorta en Maldivas, un destino paradisíaco ideal para desconectar en pareja. El canario ha compartido una publicación en Instagram, que ha llamado la atención a todos sus seguidores.

Así están siendo las vacaciones de Pedri / Instagram

El futbolista ha publicado varias imágenes con un mensaje claro: "En el paraíso".

Pedri, más enamorado que nunca / Instagram

En las imágenes se puede comprobar que están disfrutando al máximo, haciendo actividades como snorkel, paseos en bicicleta por la isla y varias cenas románticas con vistas a la luna. Un viaje que jamás olvidarán.

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La pareja se ha instalado en el resort de lujo Adaaran Prestige Badoo, ubicado en el atolón de Malé Sur, a unos 15 minutos en lancha rápida del Aeropuerto Internacional de Velana.