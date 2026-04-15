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El álbum más privado de Fermín López y Berta Gallardo, al descubierto
El futbolista azulgrana ha felicitado a su pareja por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram
Fermín López no está atravesando su mejor momento con el FC Barcelona después de caer eliminado en cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, a nivel personal, el del Campillo está en su 'prime', especialmente por su relación con la influencer Berta Gallardo.
La relación va viento en popa, a pesar de los rumores sobre una posible crisis, los cuales ambos desmintieron tajantemente. Hicieron oficial su romance en el verano de 2024, justo cuando España se coronó campeona de la Eurocopa, donde la influencer sevillana ya estuvo a su lado en todo momento, como se pudo ver en las imágenes compartidas.
Siempre que tienen la oportunidad, comparten sus viajes y momentos más románticos a través de sus redes sociales, permitiendo que sus seguidores sean testigos de su complicidad.
Ahora, el '16' del Barça ha felicitado a Berta por su cumpleaños en Instagram: "Gracias por aparecer en mi vida, por tu lealtad, por tu amor, por ser tú. Soy un afortunado y estoy muy orgulloso de ti. Lo eres todo para mí, felices 22 amore".
La publicación está dando mucho de qué hablar, y la novia del de Campillo ha respondido a la publicación: "Gracias por todo mi amor, siempre nosotros".
Además, Fermín ha compartido imágenes inéditas junto a ella. En el Spotify Camp Nou, en una calle de Barcelona, en un restaurante, en su casa, con el perro, en la playa y en la cama, entre otros lugares.
Por otro lado, Berta ha mostrado en sus 'stories' de Instagram el regalo que le ha hecho el jugador del Barça.
En las fotografías se puede ver cómo el jugador del Campillo, después de la eliminación contra el Atlético de Madrid, le ha decorado la habitación con globos en forma de corazón y letras enormes que dicen 'Feliz cumpleaños'. Además, le ha comprado un oso de peluche y un ramo de flores.
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