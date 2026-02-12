Marc Ciria, precandidato bajo la marca Moviment 42, ha decidido innovar en su forma de presentar propuestas electorales de cara a los comicios presidenciales del Barça del próximo 15 de marzo. Se trata de una iniciativa basada en las libretas coleccionables de futbolistas de toda la vida, es decir un álbum de cromos. Está previsto que el material llegue a periodistas en breve para que, posteriormente, puedan trasladar las soluciones presentadas a través de sus medios.

La mecánica es sencilla pero original: el primer día se enviará el álbum físico, acompañado de los primeros cromos con las propuestas de Ciria. Cada cromo incluye dos propuestas del plan Moviment 42, y a medida que avance la campaña, los destinatarios irán recibiendo cromos adicionales que deberán pegar en su álbum. En total, serán 42 propuestas repartidas en 12 días de envíos, de lunes a viernes, incluyendo esta semana y las dos siguientes.

Los cromos de Marc Ciria para ganar las elecciones / Moviment 42

Entre los cromos 'normales' habrá también las demonindas 'Golden Cards', cartas especiales en las que se destacarán las propuestas más relevantes del proyecto del precandidato. Estas tarjetas exclusivas se enviarán solas y contarán con un QR que remite a la web Marcciria42.cat, donde se explicarán con detalle cada una de las soluciones propuestas.

Marc Ciria visitó La Posesión para explicar su proyecto / SPORT

La iniciativa busca ofrecer un acercamiento dinámico y tangible a la campaña de Ciria, combinando un formato clásico con la interacción digital, y permitiendo que los periodistas y seguidores sigan día a día el desarrollo de las ideas de Moviment 42. El objetivo, aseguran, es que las propuestas sean claras e impactantes con el objetivo de que lleguen a la inmensa mayoría de socios que acudirán a las urnas el próximo 15 de marzo.