Alberto Moleiro admite que hubo una oferta del Barça

"He crecido viendo al Barça y me hizo mucha ilusión, pero no se hizo nada oficial", explicó el centrocampista de la UD Las Palmas "Pedri me preguntó: '¿Te vas a venir?", desveló también el internacional sub-21 para 'Relevo'

Alberto Moleiro, de tan solo 18 años, es una de las figuras de la UD Las Palmas, el líder de la Segunda División A de la mano del extécnico azulgrana García Pimienta. La temporada pasada ya despuntó y su evolución no fue ajena en el FC Barcelona, atento a la oportunidad de un nuevo Pedri.

Alberto Moleiro es internacional sub-21 y objetivo azulgrana desde hace tiempo | UDLASPALMAS.NET

El centrocampista, que esta temporada suma tres asistencias en tres partidos, se perdió el último de su equipo pues fue citado con la selección sub-21. Frente a Rumanía y Noruega fue suplente y en total sumó 34 minutos. Desde la concentración de la Rojita admitió que hubo oferta azulgrana este verano.

"Fue dos o tres semanas después del derbi. Me dijo (en referencia a su agente) que existía la oferta, que esperemos a ver, que había muchos rumores y cosas que no eran ciertas", aseguró en una entrevista al medio digital 'Relevo'.

Declarado seguidor barcelonista

Moleiro reconoció que le había ilusionado mucho esta oferta, aunque después no cuajara. "La reacción fue muy buena. Es el club que he visto desde pequeño, he crecido con el Barça y que te venga el club que quieres hace mucha ilusión, pero en Las Palmas también estoy bien", puntualizó.

La pregunta de Pedri

También Moleiro desveló que Pedri se había interesado por su situación. "Me preguntó: ¿Te vas a venir? Mantuvimos conversaciones, pero nada oficial", insistió el futbolista.