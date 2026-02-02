Alberto González: "La ilusión está intacta, confiamos en nuestras posibilidades"

El Albacete dio la gran sorpresa de esta temporada en Copa del Rey ante el Real Madrid, pues en el Estadio Municipal Carlos Belmonte los locales eliminaron al conjunto de Arbeloa con un gol de Jefté en el descuento. Antes de eso ya había eliminado al Celta de Vigo, por lo que los manchegos han sido verdugos de dos equipos de Primera División hasta el momento.

No obstante, pese a la hazaña contra los madridistas la suerte fue esquiva al Albacete en el sorteo, que emparejó al equipo dirigido por Alberto González con el FC Barcelona de Hansi Flick, aunque la ilusión se mantiene "intacta", según expone su técnico.

Jefté celebra uno de los goles que le hizo al Madrid / AP

"Solo podemos pensar en hacer algo aún más grande"

El técnico del Albacete comenzó la rueda de prensa con un mensaje muy claro: "El equipo llega en un momento idóneo, la ilusión está intacta, confiamos en nuestras posibilidades, vamos a tratar de poner todo lo que esté en nuestra mano para sacar el partido adelante". Además, sobre Lamine Yamal y tener que defenderle, González afirma que el de Rocafonda "llega bien", aunque destaca que "no es el único que hay que parar", ya que "hay otros jugadores muy peligrosos y cualquiera que juegue será un jugador de grandísimo nivel". Añade también que "los peligros del Barcelona son múltiples, por lo que habrá que trabajar colectivamente".

Preguntado por la clave para frenar al Barça, insiste en que "hay que pararlos desde el colectivo", ya que "si nos lo jugamos todo a emparejamientos individuales tenemos más a perder que a ganar". Sobre la Copa vivida hasta el momento y el haber eliminado a dos primeras, el entrenador lo tiene claro: "Ahora mismo solo podemos pensar en hacer algo aún más grande, nuestra ilusión está enfocada a eliminar a un rival que sabemos que es superior, pero en fútbol puede pasar de todo y te puedes encontrar sorpresas también". Al analizar el momento de su equipo, declara que se encuentran en "un buen momento colectivo, con algunas bajas que nos podrían ayudar pero bien en conjunto". De hecho, descarta que Pepe pueda llegar al choque.

"Me imagino un partido en el que el rival nos someta, porque son un equipo que somete a cualquiera, pero espero que seamos capaces de crear una fortaleza que impida que generen muchas ocasiones y lo menos claras posible", comenta el técnico del equipo local sobre el partido que espera. Finalmente, como mensaje de conclusión, el técnico apela a la afición: "Esta es su fiesta, es su partido. Tenemos que disfrutarlo juntos desde mucho antes que empiece el partido y hasta que estemos celebrando".