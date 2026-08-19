Alberto Cerdán, peluquero: "Lamine Yamal tiene una frente muy estrecha, las cejas muy anchas, y necesita otro tipo de cabello. Cuando tienes la frente estrecha, o te la tapas toda o te la descubres toda, pero nunca te la dejas a la mitad"

Alberto Cerdán es un gran referente en el mundo de la peluquería y el estilismo al más alto nivel. Le ha cortado el pelo a personajes públicos internacionales, como Joan Collins, Claudia Schiffer, Arantxa Sánchez Vicario, Genoveva Casanova, Olivia de Borbón, Blanca Suárez o Macarena García, entre muchos otros clientes.

Tras 50 años en el oficio, a día de hoy cuenta con 6 salones repartidos por las principales ciudades españolas. Un auténtico imperio, que se ha ido construyendo a fuego lento a raíz de la perfección y una tradición familiar.

Pero Alberto siempre ha estado ligado al deporte, directa o indirectamente. En el mundo del fútbol, el estilo de una persona va ligado a la personalidad. Es evidente que hay lazos cruzados en un deporte cada vez más visible y con el incremento de la relevancia de la imagen personal. Alberto Cerdán, en declaraciones a SPORT, analizó estos cambios de tendencia. "Siempre he estado muy implicado en observar a los futbolistas dentro del mundo de la moda mientras veía fútbol. Antes ocurrió con el baloncesto, pero ahora el fútbol, tanto femenino como masculino, ha revolucionado completamente el mercado", explica Cerdán a SPORT.

"Lamine ya no es un niño"

La imagen forma parte del espectáculo y el estilo termina siendo también una forma de comunicar quién eres, en qué momento estás y hacia dónde quieres ir. Esa es precisamente la lectura que hace Alberto Cerdán después de más de medio siglo dedicado al cabello.

"Es importante no solo desde el punto de vista estético, sino también desde la educación y la forma en que la sociedad percibe el mundo de la moda relacionado con el fútbol. Esto está representado por modelos y figuras muy importantes como Beckham, Lamine o Griezmann. Se trata de una incidencia muy relevante que nunca antes se había visto. El estado de ánimo, el partido, la imagen que se quiere proyectar al exterior… todo esto implica contratos, novedades y oportunidades", comenta.

Por ejemplo, la evolución de Lamine representa una nueva generación. El estilista comenta que el de Mataró lleva el cabello más largo por detrás porque tiene el cuello más fino. Él mismo le recomendó un cambio en el cabello y Lamine, de forma indirecta, lo ha aplicado. El cabello debe adaptarse: en el color, en las formas y en la longitud.

“El pasado de Lamine es el de un niño que jugaba con pura intuición: cabello indomable, energía y naturalidad. Con el tiempo llega la conciencia del escenario. En el presente empieza a entender las cámaras, la responsabilidad y la importancia de la imagen. El estilo comienza a trabajarse más. Y el futuro no cambia su esencia, la consolida. La identidad se vuelve más fuerte. Cuando talento e identidad caminan juntos, el resultado no es solo un gran jugador, es una figura", explica Alberto, uno de los peluqueros más consolidados del país.

El cambio de estilo en el de Rocafonda

"Yo creo que el rubio pollo de Lamine fue una equivocación. Cuando está semihúmedo es una historia, cuando está seco es otra. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, yo creo que fue hacia blanco y le quedó amarillo. Es mi sensación, como peluquero. Pero yo creo que Lamine podría estar mejor con otro tipo de cabello. Pero muchísimo mejor", decía Cerdán el año pasado.

"Hablando de estética, estamos hablando de una frente muy estrechita, las cejas muy anchas, y necesitaría otro tipo de cabello. Estamos hablando de un cabello que es muy corto en los lados, con un poquito de ese cabello rizado suyo encrespado, porque es evidente que se ha estirado el pelo para que le haga más liso, pero la frente se le hace muy chiquitita. Cuando tienes la frente estrecha: o te la tapas toda o te la descubres toda, pero nunca te la dejas a la mitad", continuaba.

Lamine Yamal, icono de estilo / Lamine Yamal

El estilo influye en el rendimiento

En el mundo del fútbol actual, es habitual ver cambios de estilos a lo largo de una temporada. Los deportistas, algunos más supersticiosos que otros, cambian de apariencia para revertir dinámicas, o por acontecimientos importantes, como un encuentro de Champions. "La Liga, la Champions… todo está conectado y confluyen muchos factores. Existe una tendencia ítalo-argentina que se ha dado especialmente con el cabello largo. He escogido un ejemplo de cada selección para mostrar cómo han cambiado las tendencias: cómo era antes y cómo es ahora, desde mi visión de cómo se transforma hacia el futuro", dice Cerdán, mostrando videos de avatares hechas con IA, mostrando la evolución de los cabellos.

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"Estamos viendo a Lamine y a toda una generación de gente que va como él, porque es un índice de audiencia. Yo siempre digo que cuando la moda está en la calle, deja de ser moda. Y eso quiere decir que cuando lo ves en la calle, es que ya está pasado de moda", considera el estilista. "Porque está en la abundancia, es todo el mundo. Y yo creo que en el mundo del fútbol hay gente, en estos momentos, que lleva cabellos diferentes, que les hacen más personal. Y yo creo que está bien, le corta muy bien el pelo, el peluquero fantástico, no se puede decir nada, pero yo sí que le haría un cambio", concluía.