Albert Sánchez: “La sensación no era de oportunidad perdida sino de que se acababa un ciclo y los jugadores también lo sabían”

Dos años han pasado ya de aquel San Juan en Córdoba. Aquella noche, el Barça Atlètic acarició por momentos el ascenso a Segunda División. Rafa Márquez, actual segundo entrenador de México y futuro seleccionador de la ‘Tri’ al término del Mundial 2026, dirigía la nave azulgrana. Las lágrimas de Gerard Martín o Marc Casadó, los 39 grados a las 21:00 horas de la verbena de San Juan -haciendo honor al llamado ‘infierno’ cordobés- y aquel desenlace trágico, son anécdotas que han quedado grabadas en la retina de quienes estuvimos y lo vivimos de primera mano. Pero lo que nadie olvidará es el grupo de jugadores que conformaban aquella plantilla. Sin lugar a dudas, uno de los mejores elencos que ha pasado por el filial azulgrana en los últimos años. Muchos de ellos, dieron el salto al primer equipo; otros ficharon por grandes clubes e incluso hay quienes ya se han consolidado como piezas claves en el primer equipo del FC Barcelona.

No han sido precisamente dos años fáciles para el Barça Atlètic, que consumó el descenso a Segunda RFEF y no logró clasificarse al playoff a Primera RFEF en la presente campaña. Es por ello, que ahora -y con el paso del tiempo- se valora cada vez más aquellas dos promociones de ascenso consecutivas que consiguieron los pupilos de Rafa Márquez. Para recordar y reconstruir algunas de las vivencias más destacadas de aquel playoff, pudimos charlar distendidamente con Albert Sánchez, exentrenador del filial y segundo entrenador de aquel equipo.

Marc Casadó, sobre el césped del Nuevo Arcángel al término del partido ante el Córdoba / Valentí Enrich

Riazor, antes que El Nuevo Arcángel

Aquella gran temporada del filial tuvo dos momentos álgidos. El primero de ellos pudo suponer un punto de inflexión para los de Rafa Márquez. Una bola de partido -a 12 de mayo del 2024- en la que el filial azulgrana disputó el liderato y el ascenso directo al Deportivo de La Coruña. El Barça Atlètic se topó con una ciudad volcada con su equipo y una marea blanquiazul que inundó el paseo marítimo rumbo al estadio. Aquella tarde, un deportivista de cuna como Lucas Pérez se encargó de endosar un gol de falta que supuso la vuelta de un histórico como el Dépor al fútbol profesional.

Aquella primera oportunidad perdida para subir de forma directa dejó a los de Rafa Márquez en puertas de sus segundos playoffs consecutivos tras haber pérdido el año anterior ante el Real Madrid Castilla. A diferencia de la 2022-23, ya no estarían los Arnau Tenas, Chadi Riad, Luismi Cruz e inclusive un adolescente de 15 años que, a día de hoy, deslumbra en el mundo entero: Lamine Yamal. Era el momento de un grupo capitaneado dentro y fuera del campo por Marc Casadó, con el cobijo de Gerard Martín y con el gran rendimiento de jóvenes como Marc Bernal, Marc Guiu y un Pau Víctor con unos registros goleadores estratosféricos.

La afición del Dépor llenó el estadio ante la posibilidad de ascender de categoría / FCB

“El primer año teníamos muy buenos jugadores, pero el equipo dependía más de las individualidades. El segundo año éramos más equipo, un grupo más sólido. Afrontamos el playoff sin presión, pero había esa convicción de que podíamos ascender”, refleja Albert Sánchez sobre la diferencia principal entre las promociones de ambas temporadas. A esta mentalidad, se le sumó un equipo que era una familia en todos los aspectos. “Muchos de ellos lo bonito es que son amigos hoy en día. Era un grupo muy sano y hacían muchas cosas fuera del terreno de juego”, remarca Sánchez para entender lo que era aquel vestuario.

Mítica noche en Ibiza

De esa piña se cocinó la fórmula del éxito. Una mezcla ideal con jugadores más experimentados y una base indispensable de La Masia que aportaba ese sentimiento de pertenencia y el amor indispensable hacia los colores y el escudo. “Hay que darle mucho valor, en primer lugar a quien confeccionó las plantillas en aquel momento: Alexanco, Toni Hernández y compañía. Y dos, al trabajo del staff en una categoría tan difícil”, asegura orgulloso el extécnico azulgrana. Y es que desde la creación de la Primera RFEF se ha podido apreciar lo sumamente difícil y competitiva que es una categoría, en la que las medias de edad predominantes son más bien altas en comparación con las que suele haber en los filiales. La llegada de jugadores como Gerard Martín, Pau Víctor, Marc Vidal, o Mika Faye elevó el nivel competitivo de la plantilla y ayudó a crecer a todos esos canteranos que venían pisando fuerte. “Casadó, Gerard Martín, Pelayo y Marc Vidal fueron muy importantes en la gestión del vestuario, también Pau Víctor y Unai. Aleix Garrido era alguien muy escuchado dentro del vestuario”, manifiesta Albert Sánchez.

El Barça Atlètic ganó 1-2 en la ida de las semifinales del playoff de la 2023/24 / FCB

El desenlace en Córdoba no fue el deseado porque como revela el propio Albert “olía mucho a despedidas”. Pero si hay una noche que seguramente todos recuerdan es en la ida de las semifinales de aquel playoff, frente a la UD Ibiza y con victoria para los azulgrana para encaminar el pase a la final (1-2).

Esa noche los jugadores y el staff se fueron a celebrar la victoria. “A los chicos les dimos permiso para tomar algo hasta las 2am. Como era un grupo cojonudo se fue casi todo el equipo junto. Paralelamente, el staff también nos fuimos a tomar algo por otro lado”, explica Albert en primera instancia. “Y me acuerdo que Casadó me escribe un poco antes de la hora pactada para intentar negociar dos horas más hasta las 4am y se lo comenté a Rafa y le dije, ‘mira lo que dice’. Total que al final les dijimos ‘a las 2:30 am. o 3 am. máximo y estará Rafa esperándoos en el hall del hotel’. Ellos nos decían ‘sí hombre’. Pues dicho y hecho. A las 2:30 am. estábamos esperando todo el staff allí e iban llegando los jugadores”, rememora el técnico de Esplugues con una sonrisa. “Los esperamos ahí no por desconfianza, sino por esa conexión que había con ese vestuario que eran los más trabajadores cuando tocaba currar, pero también este lado humano que tenían ellos y Rafa”, concluye orgulloso.

Recibimiento hostil e infernal; lo que no se vio

Desde que los jugadores bajaron del AVE y recibieron esa bocanada de calor sabían que no iba a ser nada fácil jugar en El Nuevo Arcángel. Allí les esperaba un recibimiento hostil y unas temperaturas a punto de reventar el termómetro. Unos 41 grados por la mañana y 39 grados a las 21:00 horas que se disputaba el encuentro. Casi nada. La afición azulgrana desplazada tuvo que ser escoltada por la policía hasta entrar al estadio. Los insultos hacia la entidad azulgrana y contra Catalunya no faltaron a la cita. Tampoco las pérdidas de tiempo y un árbitro demasiado permisivo ante la veteranía y picardía de los jugadores blanquiverdes.

Por otro lado, también hubo aficionados del club cordobés que se preocuparon por comprar desinteresadamente agua para algunos de los periodistas que estábamos cubriendo el partido y que nos habíamos quedado sin gota alguna. La banda sonora de antes, durante y después del encuentro fue sin lugar a dudas la ‘Potra Salvaje Hard Remix’, de Isabel Aaiún, una de las canciones más pegadas del 2024. También sonó por megafonía un clásico como ‘Delgadito’ de La Rabia del Milenio, justo antes de que llegara la expedición azulgrana.

Así fue la llegada de la expedición azulgrana al Nuevo Arcángel / Valentí Enrich

El gol de Héctor Fort en el minuto 15 sorprendió y avivó la ilusión de toda una plantilla , pero el gol del empate fue un mazazo. Con el 1-1 de Toril, el Córdoba era equipo de Segunda División y los de Rafa Márquez no lograron hacer su juego. En lugar de aventurarse a por el gol de la victoria fueron algo más conservadores, no se jugó en largo ni se colocaron centros a la desesperada. Y en un malentendido en la salida de balón, el delantero blanquiverde culminó el 2-1 definitivo y selló su doblete personal. La veteranía de los locales decantó la balanza y el pitido final confirmó lo que nadie quería oír.

Orgullo y cabeza alta

La palabra más repetida en el postpartido seguramente fue la de orgullo. Orgullo por un equipo que con esa media de edad le plantó cara a un histórico como el Córdoba. Y cabeza alta también, porque pese a no hacer el partido más brillante, dieron la cara ante un rival con mucha entidad y que estaba hecho para subir de categoría. El sabor era más amargo que agridulce para unos jugadores que se habían dejado el alma y no encontraban consuelo en los abrazos de su entrenador.

Unai Hernández llora desconsolado tras caer derrotado ante el Córdoba / Valenti Enrich

Entre fuegos artificiales y la gran fiesta por parte de la afición cordobesa, varios jugadores del Barça Atlètic salieron a dar la cara tras no haber conseguido aquello que tanto anhelaban. Marc Casadó, Unai Hernández y Moha Moukhliss atendieron a los medios de comunicación desplazados.

“Ha sido un camino muy difícil y debemos estar muy orgullosos. De esta cantera saldrán jugadores que darán mucho al club”, vaticinó ya en aquel momento un Casadó visiblemente afectado. Aquel fue su último partido con el filial y, pese a la incertidumbre sobre las oportunidades que tendría, Hansi Flick confió en el de Sant Pere de Vilamajor para la 2024-25, campaña en la que cuajó grandes partidos y fue importante.

“Ya estáis viendo los jugadores que están saliendo, que con 19-20 años compiten como si fuesen profesionales. El Barça y su afición tiene que estar muy orgulloso de lo que viene desde abajo”, remarcó Moha, uno de los pilares de aquel equipo y un jugador que era muy consciente de que había sido su último partido defendiendo la zamarra blaugrana. Y por último, compareció Unai Hernández, autor de un hat-trick en las semifinales ante la UD Ibiza y a quien le supo a poco el desenlace de la temporada: “El objetivo no era subir a principio de temporada, pero ya que habíamos llegado hasta aquí nos hacía mucha ilusión el ascenso. Estoy muy orgulloso del equipo”. Por si había dudas, el de Malgrat de Mar recordó: “Solo queda seguir adelante. Lo volveremos a intentar”.

Rafa Márquez, el padre de toda una generación

“Se te parte el corazón al verlos porque ellos deseaban conseguir el ascenso pero es parte del crecimiento y desarrollo de ellos. Ojalá y sea un gran aprendizaje a pesar de la derrota”, fueron las primeras reacciones del mexicano tras el encuentro en Córdoba. Y es que para entender la dimensión de su figura solamente hay que ver el aprecio que le tenían sus jugadores. “Creo que Rafa me ha ayudado mucho en todo. Me ha transmitido una confianza increíble. Me ha hecho mejorar mucho como jugador y persona. Me ha ayudado a llevar y mejorar unos hábitos con su pasión por el fútbol y siempre le estaré agradecido”, dijo un Casadó agradecido por darle el impulso más importante de su carrera. Tampoco se olvidó Moha de lo que supuso Rafa en su paso por el filial: “Es su segundo año como entrenador. Ha conseguido dos playoffs. Yo creo que no tiene techo ahora mismo. Es de lo mejor que hay a nivel nacional e internacional. siguiendo así creo que puede conseguir lo que quiera”.

Y es que el artífice principal de los éxitos de aquel grupo fue sin duda Rafa Márquez. El entrenador nacido en Zamora de Hidalgo logró sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas en sus dos primeros años dirigiendo un banquillo y los resultados en la clasificación hablan por sí solos. La confianza y el respeto que tenían hacia su figura fueron indispensables en el día a día. “Era una gran persona y era muy humilde. Tiene muy poco ego para el jugador que fue. Quería dejarse ayudar y aprender. Me sentí muy útil de todas las decisiones que se tomaban”, recuerda Albert. Una de las claves que destaca sobre Márquez es que era “un gran gestor de grupos”, alguien que además “lee muy bien el juego e interpreta muy bien el directo para dar soluciones”. Y como anécdota siempre quedarán las faltas que practicaba junto a los especialistas: “Hacíamos competición a ver quién metía más faltas y, ¿adivina quién ganaba? Claro, ganaba el cabrón delante de los jugadores”, explica con una sonrisa Albert.

Rafa Márquez recrimina una acción al colegiado / Valentí Enrich

El entrenador de Esplugues se enteró a dos días de iniciar la pretemporada que Rafa no dirigiría finalmente el equipo en la siguiente temporada y que sería él quien se haría cargo del equipo. Algo que no esperaba ni mucho menos: “Comenzaba el lunes y nos fuimos mi mujer y yo a un hotel rural. Justo el viernes habíamos hecho una reunión de planificación y el sábado me escribe y me dice ‘¿Te puedo llamar?’ y a mi me pareció muy raro porque Rafa respetaba mucho si era día libre. Y entonces me intuí que algo pasaba. Fue todo muy precipitado”.

Fue ese mismo lunes, al llegar al entrenamiento, cuando Sánchez dimensionó la ausencia real del mexicano: “Yo el lunes llego al entrenamiento y no me presento como el entrenador. Yo me acuerdo que el primer día que llego, aparqué en mi sitio. El sitio de Rafa Márquez estaba vacío en el parking. Y yo llegué y me senté en mi mesa. La mesa de Rafa Márquez estaba vacía y estuvo vacía toda la semana. No fue fácil”, reconoce.

No hay mal que por bien no venga

Por otro lado, cuando no se suelen conseguir los resultados deseados cuesta más ver las partes positivas, pero hay un hecho que es una realidad. Aquel desenlace en Córdoba quizás no fue tan malo como pueda parecer. “Si hubiéramos ascendido quizás muchos de estos jugadores se hubieran quedado en el filial. Nunca sabes dónde está la oportunidad en esto del fútbol. Quizás se hubiera mantenido el 80% de la plantilla y jugadores como Gerard, Casadó o Bernal no se hubieran afianzado en el primer equipo del Barça. Al final nunca sabes lo que es mejor”, admite Albert Sánchez.

Gerard Martín y Marc Casadó celebran un gol con el primer equipo / EFE / Alejandro García

Por otro lado, si que en aquel momento el futuro de algunos jugadores no estaba ni mucho menos asegurado. “Mi sensación en aquel momento no era de oportunidad perdida sino de que se acababa un ciclo y los jugadores también lo sabían. Dentro del vestuario se creía que se podía hacer y al acabar fue un palo muy grande. La mayoría eran muy culers y lo sentían de verdad. Nadie le prometía a Casadó o Gerard estar en el primer equipo y tal vez había esa sensación de decir ‘Ostras que esto tal vez se acaba’, concluye el exentrenador azulgrana.

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Dicen que el tiempo pone las cosas en su sitio y que para comprender mejor las cosas hay que tomar algo de perspectiva para analizarlas. En este caso, parece más que evidente que el futuro de algunos jugadores que luego fueron protagonistas con el primer equipo pudo haber sido muy diferente del que tuvieron tras ese no ascenso a LaLiga Hypermotion. Asimismo, aportar algo más de contexto a momentos tan especiales como este playoff en Córdoba reconfortan y a la vez ayuda a sanar una herida que ya cicatriza pero que nadie de esa plantilla olvidará. Quién sabe si en un tiempo el fútbol le devuelve al filial del FC Barcelona aquello que ese grupo de jugadores no consiguió y que otras generaciones sí que hicieron. La última vez, el ascenso a la categoría de plata con Gerard López al mando en la 2016-17.