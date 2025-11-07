Albert Pedrol, Rac1: "Tendríais que ver a los niños entrando, están flipando"

El día más esperado por el barcelonismo finalmente ha llegado. Después de más de un año lejos de su templo, el FC Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou para reencontrarse con su afición. La cita, que está siendo un entrenamiento abierto al público, marca el inicio de una nueva etapa para el club y su hinchada. Un total de 23.000 aficionados llenan las gradas del renovado estadio, que promete convertirse en uno de los mejores del mundo.

Durante este tiempo, el Barça ha tenido que jugar sus partidos como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, e incluso algún partido en el Estadi Johan Cruyff. Ahora, con las obras del Spotify Camp Nou avanzando a buen ritmo, el equipo vuelve a pisar el césped que tantos momentos gloriosos ha vivido. El ambiente promete ser de fiesta total, con una comunión especial entre jugadores y seguidores.

Las entradas para este entrenamiento se agotaron en tiempo récord, confirmando el entusiasmo de los culés por regresar a casa. Se espera una jornada repleta de emoción, cánticos y la presencia de muchos jóvenes aficionados ilusionados por ver a sus ídolos. Uno de los grandes atractivos será, sin duda, la "Laminemanía", fenómeno en torno a la joven estrella Lamine Yamal, que está despertando pasiones entre los seguidores azulgranas.

Protocolo de partido

Mientras tanto, este entrenamiento abierto servirá como una especie de “ensayo general” del retorno. Se han preparado todos los protocolos como si se tratara de un partido oficial, con medidas de seguridad, zonas habilitadas para prensa y animación especial para los asistentes. “Nos han dicho que hay protocolo de partido”, afirmó Albert Pedrol, periodista de Rac1, destacando la magnitud del evento.

El diario SPORT también ofrece una cobertura minuto a minuto del evento, con narración en directo, reacciones de los hinchas y todos los detalles que marquen esta jornada tan especial. El ambiente está siendo de emoción, nostalgia y orgullo por ver nuevamente a los azulgranas en su casa.

Los más pequeños, muy emocionados del regreso

El regreso al Camp Nou simboliza la recuperación de la esencia más pura del barcelonismo.Se trata de regresar al lugar donde generaciones enteras de culés han reído, llorado y celebrado los momentos más gloriosos de su historia.

Desde primera hora de la mañana, niños, niñas y familias enteras han ido llenando los alrededores del Spotify Camp Nou, tiñendo las calles y las gradas con los colores blaugranas. Muchos pequeños, que nunca habían pisado el Camp Nou antes de las obras, están viviendo su primer contacto con el estadio, ese templo que tantas veces vieron por televisión.

“Tendríais que ver a los niños, están flipando”, comentaba Albert Pedrol esta mañana, reflejando el asombro y la felicidad que se respira en cada rincón del recinto. El Barça vuelve a casa, y con él, vuelve la ilusión.