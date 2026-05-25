Albert Espigares, director del fútbol base del Club Puebla: "La Masia no puede replicarse"

Albert Espigares nació en Mataró hace 47 años y siempre fue un enamorado del fútbol base, en el que ha trabajado durante toda su vida. En su etapa en el Valldemia, el club de la escuela marista con el mismo nombre, disfrutó de Carles Aleñá, aunque durante muy poco tiempo. También ayudó en la formación de Cucurella y Oliver Torres. En México, país al que llegó para un curso de entrenadores y ya lleva dieciocho años, ha trabajado dirigiendo grandes canteras como la del Club Puebla, del que también ha sido entrenador del primer equipo hasta hace pocas semanas.

Enamorado de la formación, atiende a SPORT desde la capital del Maresme para hablarnos de su experiencia y también de la influencia que tiene La Masia como referente mundial. Está convencido de que el modelo del Barça no puede replicarse.

¿Cómo alguien de Mataró acaba entrenando en la Primera División de México?

Comencé aquí, en el equipo del colegio, estuve muchos años en el Valldemia, en fútbol base, y luego me tocó ir al Espanyol, también en el fútbol base. Después fui a la Fundació Marcet, donde llegaban entrenadores de todo el mundo a hacer cursos, y a partir de ahí me salieron oportunidades para ir al extranjero. No lo tenía muy claro, porque salir de casa no es tan fácil, pero fui a hacer un curso de veinte días en México… y ya hace 18 años que estoy allí.

La vida.

Nunca lo habría imaginado. Ahora tengo 47 años y llegué con 29, solo, con una maleta. Y hoy me encuentro con una mujer mexicana y con mis hijos mexicanos.

¿Ha disfrutado del camino?

Mucho. Primero estuve siete años en el Santos Laguna, donde nos fue muy bien tanto en el primer equipo como en fútbol base. Después pasé al Atlas, donde logramos el bicampeonato en Primera División después de 70 años sin ganar la Liga, y también campeonatos en fútbol base. Y luego llegó el Puebla, que era un gran reto porque en los últimos años no había estado tan bien. Me gustó afrontar algo tan difícil.

Marc Cucurella, jugador del Chelsea / NEIL HALL

Y acabó entrenando al primer equipo.

Sí. Entre las distintas opciones que tenía el club, decidieron apostar por el director de la base, que era yo, para pasar al primer equipo. Fue una experiencia muy bonita. Tras decidir el club variar el rumbo, estamos esperando. Parece que habrá cambios y, dependiendo de cómo quede todo, si llega otro cuerpo técnico yo volvería a la base, y si no, pues habrá que ver. Está todo muy abierto.

Ha trabajado muchos años en el fútbol formativo catalán, ¿es una referencia a nivel internacional?

Sí, mucho. Aquí la gente está muy preparada. La competencia es brutal, pero tener una buena base te ayuda muchísimo. A mí me costó entrar en el fútbol profesional en México, pero después de 18 años ya tienes una base importante y un reconocimiento.

En ese camino se encontró con grandes talentos que han llegado a lo más alto.

Sí. En el Espanyol, por ejemplo, salieron varios jugadores importantes, entre ellos Cucurella. También me tocó Carlos Aleñá en el Valldemia, aunque muy poco tiempo, y después Oliver Torres, que ahora también está en México. He tenido la suerte de coincidir con varios jugadores a los que luego les ha ido muy bien.

Albert Espigares, ex entrenador del Club Puebla / SPORT

¿Eso es lo más satisfactorio?

Sí, pero también te diría que es importante todo lo que dejas en los que no llegan. A nivel formativo, emotivo, de valores. Eso también cuenta muchísimo.

La Catalana es la federación con más fichas de España. ¿Es una de las claves del éxito?

Para mí lo más importante es el profesor. Es muy difícil encontrar un profesor de fútbol. Lo digo siempre en los cursos que doy: lo más importante no es el entrenador, es el profesor.

¿Cuál es la diferencia?

No quiero a alguien que solo quiera ganar para demostrar que es el mejor. Si para eso deja a seis niños sin jugar o los destroza por dentro, no me sirve. Para mí eso no vale. Lo importante es enseñar, acompañar, ayudar.

Pasa mucho.

Muchísimo. Vienes a un curso y todos son muy formativos, muy buenas personas, todos quieren ayudar, pero en cuanto pita el árbitro y empieza el partido, se vuelven locos. Y entonces piensas: esto no es lo que decíamos hace una hora.

Y luego están los padres.

Claro. Muchas veces no es el sueño del niño, es el sueño del padre. Para mí lo importante es que el niño disfrute y aprenda. Si disfruta y aprende, ya estás en el buen camino. Y si luego tiene que ser profesional, el tiempo lo dirá.

Tú puedes creer que tu hijo o hija tiene potencial, pero la realidad te la demuestra cuando entra al campo

¿Pasa igual en todos los países?

Si, indistintamente del estatus de la familia. Pero al final el campo desnuda y se ve todo. Tú puedes creer que tu hijo o hija tiene potencial, pero la realidad te la demuestra cuando entra al campo. Por desgracia, muchas veces el éxito se asocia a salir en la tele y tener dinero. Y no es eso. Si el fútbol no estuviera tan bien remunerado, seguramente muchos padres no tendrían esa obsesión.

¿Cómo se ve La Masia desde fuera?

Para mí es una religión. No soy del Barça, pero futbolísticamente lo del Barça para mí es una religión. A mí me tocó estar en el Espanyol y enfrentarme al Barça, y daba igual la categoría: todos jugaban con los mismos conceptos, ofensivos y defensivos. Y pensabas: qué bien lo tienen hecho.

Casadó representa como pocos los valores de La Masia / FCB

¿Puede imitarse?

Yo creo que no. Hay mucha gente que intenta copiar metodologías o estructuras, pero no se puede replicar del todo.

¿Por qué?

Porque el Barça no ha dejado de hacerlo nunca. En muchos clubes llega un director, marca una línea, y al año y medio llega otro y dice que aquello no sirve y hay que empezar de cero. En el Barça, con otros nombres, con gente que ha salido y otra que ha entrado, se sigue haciendo lo mismo desde hace muchísimos años. Y eso es muy difícil de encontrar.

En el Barça, con otros nombres, con gente que ha salido y otra que ha entrado, se sigue haciendo lo mismo desde hace muchísimos años

La biblia blaugrana.

Sí. En el fondo no cambia. Puede haber matices, claro, pero lo importante no se toca. Y eso, con tiempo y trabajo, da resultados.

No todo es formación, también está la captación.

Por supuesto. La captación es importantísima. Hace falta gente que vea a un niño y diga: este tiene algo, aunque no sea el más fuerte físicamente. Hace falta muchísimo criterio. Pero luego también hace falta sostener eso en el tiempo.

Albert Espigares, ex entrenador del Club Puebla / SPORT

Y apostar desde el primer equipo.

Claro. Puedes tener el mejor fútbol base del mundo, pero si el primer equipo no te abre la puerta, es muy difícil. En el Barça, esté quien esté, siempre existe esa posibilidad, porque se cree en lo que se está haciendo. Primer equipo y base van de la mano.

El Barça de hoy ha hecho de la necesidad virtud.

Claro. El Barça, además de por necesidad, porque no tenía dinero, ha dado la oportunidad a esos chicos. Y luego ves que sienten el escudo, que les ha costado llegar ahí, y eso al final se nota en el campo.

Puedes tener el mejor fútbol base del mundo, pero si el primer equipo no te abre la puerta, es muy difícil

¿Se habla mucho de La Masia a nivel mundial?

Sí, muchísimo. En Atlas, por ejemplo, trabajé con Rafa Márquez y muchas veces hablábamos de esto. Él es una bandera del Barça allí. Y se habla de la cantidad y la calidad de jugadores que salen. No es casualidad que eso pase durante 30 años.

¿Qué jugador joven le ha impresionado últimamente?

Cubarsí me vuelve loco. Lamine es un talento, claro, pero Cubarsí… es de locos. Un central que desde los 17 años, jugando ahí atrás, con esa personalidad, esa lectura… no es normal.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

¿Qué parte de responsabilidad tiene el entorno?

Es importantísima la educación que tienen en casa. Cuando llegan estos momentos tan importantes, esa educación y todo lo que rodea al jugador le da un extra de fuerza, de convicción, de confianza.

Por cierto, ¿le sorprendió lo de Messi con el Cornellà?

Me ha gustado mucho. El Cornellà ya era un club muy importante aquí, con muy buenos chicos, muchos de los cuales acababan en Barça, Espanyol o equipos de Primera. Y ahora que tenga detrás el nombre e influencia de Messi, no tengo ninguna duda de que será un éxito.