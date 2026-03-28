Albert Dalmau revela cómo era entrenar con Messi: "No pude"

Albert Dalmau cumplió uno de los sueños que todo niño tiene: debutar con la camiseta del FC Barcelona. El de Sils se formó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana, donde se convirtió en uno de los jugadores más prometedores.

Sin embargo, aunque llegó a entrenar con el primer equipo, no logró consolidarse durante la etapa de Pep Guardiola como entrenador. Después de su paso por el Barça, Dalmau continuó su carrera en otros equipos, como Cádiz, Lugo, Córdoba, Hércules y Lleida Esportiu, entre otros.

Durante su tiempo en La Masia, Dalmau tuvo la oportunidad de compartir varios momentos con Leo Messi, algo que fue objeto de debate durante su visita al último programa de 'Montiliving', presentado por Arnau Madrià, Nil Solà y Alex Luna.

El exjugador del Barça quiso contar una anécdota que vivió con el astro argentino durante un entrenamiento con el primer equipo: "Había un ejercicio de uno contra uno y no intenté en ningún momento quitarle la pelota. No pude".

El motivo principal por el que aseguró que ni siquiera lo intentó fue porque "no se le iba a sacar, así que...". En ese momento, Madrià comentó que lo hizo para que Messi ganara confianza.

Leo Messi, el 20 de noviembre de 2010 / EFE

Por otro lado, Solà recordó el día en el que Riqui Puig le dio una patada a Messi en un entrenamiento: "Le salió bastante caro...". Además, preguntó: "¿Qué tal Messi?".

"Cuando yo estuve, todo estuvo muy bien. Entonces, seguramente fue creciendo como líder dentro del vestuario, pero en el momento en el que yo estaba, Messi era muy callado, tranquilo y educado", confesó.

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Por último, quiso dejar claro en 'Montiliving' que "no tuve ningún problema con él".