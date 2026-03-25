Albert Dalmau destapa lo que hizo Hleb en un partido con el Barça: "Se metió..."

Aliaksandr Hleb llegó a Barcelona en 2008 con el objetivo de asentarse en el mediocentro, pero se encontró a dos grandes jugadores: Xavi e Iniesta. A pesar de que el club catalán pagó un total de 15 millones por su fichaje, procedente del Arsenal, el bielorruso no se encontró del todo cómodo y se convirtió en un futbolista más para Pep Guardiola.

El exjugador del Arsenal formó parte del triplete logrado bajo las órdenes del técnico de Santpedor, aunque su participación fue limitada debido a la escasa cantidad de minutos que acumuló.

Debido a su mal rendimiento con el Barça, el futbolista fue cedido al VfB Stuttgart, donde tampoco logró destacar. Un año después, fue cedido al Birmingham City, y posteriormente continuó su carrera en el VfL Wolfsburgo.

Después de tres aventuras lejos de la Ciudad Condal, Alexander Hleb llegó a un acuerdo con el Barça para la resolución anticipada de su contrato y así poder continuar su trayectoria futbolística en el PFC Krylia Sovetov Samara.

Sale a la luz lo que hizo Hleb en una gira asiática con el Barça

Hace unos días, Albert Dalmau, ex del Barça, acudió al pódcast de 'Montiliving', presentado por Arnau Madrià, Nil Solà y Alex Luna, donde destapó una anécdota que vivió con el futbolista bielorruso cuando compartían banquillo.

Así fue la presentación de Hleb / Archivo

En primer lugar, expresó que todo sucedió cuando estaban de gira asiática para preparar lo que iba a ser la temporada, a pesar de que Hleb ya sabía que su salida del club era inminente.

El bielorruso decidió que la mejor opción para disfrutar de la experiencia era, durante un partido, tomarse un cubata mientras estaba en el banquillo.

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"En la típica botella de Gatorade, había Gatorade, pero también se metió un culín de alcohol", reconoció.