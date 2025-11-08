Alberola Rojas, árbitro del Celta-Barça

La Federación Española de Fútbol ha anunciado este sábado que Javier Alberola Rojas será el encargado de arbitrar el partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025/26. El colegiado del comité castellano-manchego impartirá justicia acompañado de Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno en las bandas, Guillermo Cueto como cuarto árbitro y Valentín Pizarro Gómez en el VAR.

El FC Barcelona tiene un balance muy positivo con Alberola Rojas. El conjunto blaugrana ha ganado siete partidos de los 10 encuentros en los que ha coincidido con el árbitro. Solo ha perdido en una ocasión y ha empatado dos veces. El equipo catalán no se cruza con él desde la temporada 2023/24, en la que ganó a domicilio a la Real Sociedad (0-1) y al Almería (0-2) en los dos partidos que disputó con Alberola Rojas como colegiado principal.

El Celta de Vigo, por su parte, ha jugado 17 partidos con el árbitro de Ciudad Real con unos registros de cinco victorias, cino empates y siete derrotas. A pesar de estos mejorables números, el cuadro gallego ha ganado los últimos tres compromisos en los que ha coincidido con Alberola Rojas. Buena racha de un equipo que, recordemos, encadena cinco triunfos consecutivos y no pierde desde finales de septiembre.

El Comité Técnico de Árbitros también ha anunciado que Juan Martínez Munuera será el árbitro del Rayo Vallecano-Real Madrid. Estará escudado por los asistentes Guadalupe Porras y Miguel Martíne y el cuarto colegiado Manuel Pozueta. En el VAR estarán Iglesias Villanueva y Busquets Ferrer.