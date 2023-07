Albaladejo, puro atrevimiento

Tenía que estar muy seguro de sí mismo o ser un inconsciente para recalar con 19 años en el Barça. Y, más, si el equipo acababa de ganar la Liga tras 14 años de repetidas frustraciones Titular en la final de la Recopa de 1979, se lesionó (triada) pero siguió jugando hasta romperse

La ilusionante realidad de fichar por el Barça no frenó las ganas ni la seguridad de José Joaquín Albaladejo Gisbert en el verano de 1974. Todo coraje, ‘Alba’ aceptó entonces el mayor reto de su vida.

Nacido en Alicante el 26 de junio de 1955, empezó a jugar en el patio del colegio —el de los Salesianos—, destacando por su físico y un gran sentido de la anticipación. Rápidamente fue captado por el fútbol base del Hércules, pasando por todas las categorías. Empezó en el Infantil, con 15 años, y uno de los recuerdos que guarda de los inicios fue una final de la categoría contra el Elche, en Novelda, en la que Félix Palomares y Juande Ramos (ambos se relacionarían tiempo después con el Barça) se alinearon en el club ilicitano. Los tres coincidieron después en la selección Juvenil murciana (con jugadores de Murcia, Alicante y Albacete) y fueron campeones de España.

Albaladejo llegó al primer equipo con 17 años, siendo Juvenil. Debutó el 6 de diciembre de 1972 en un Hércules-Ceuta (3-0) de Copa de la mano de Janos Kálmár. En el conjunto blanquiazul se alinearon los ex del Barça Eladio Silvestre y Josep Maria Fusté. En sus inicios jugaba en el centro del campo, con Eladio —entonces central y no lateral— cubriéndole la espalda y haciendo “todo lo que me decía, era como si tuviera un altavoz detrás” y Fusté por delante. Del de Linyola recuerda que “siempre fue un espejo donde mirarme”.

La temporada 1973-74 fue inolvidable para el “Niño”, así lo llamaban en el vestuario los veteranos. El Hércules, liderado por Arsenio Iglesias, ascendió a Primera y, sin apenas tiempo para digerir el salto de calidad que iba a dar su carrera, apareció el Barça.

La proyección de Albaladejo no pasó desapercibida en el Camp Nou y Josep Maria Minguella, entonces al servicio del FC Barcelona, fue el encargado de gestionar su fichaje. El jugador recuerda que “llegar al Barça fue una gran ilusión, pero sabía que empezaba lo más difícil: mantenerse y triunfar”. Tenía 19 años, venía de Segunda y entraba en un grupo que, “nada más y nada menos, acababa de ganar la Liga”.

‘O Rei’ Pelé

Uno de sus primeros recuerdos en azulgrana lo localiza en el Carranza, en el verano de 1974. El Barça jugó contra el Santos de Pelé y Albaladejo, que entró por Costas (lesionado), fue la sombra de ‘O Rei’. “Ganamos 4-1 la final de consolación. El gol de los brasileños fue de penalti, que yo cometí a Pelé y él transformó. Al final del partido le pedí la camiseta y me la dio. Todavía la conservo. También tengo la de Keegan y la de Klaus Allofs”.

El debut de Albaladejo tuvo lugar el 5 de noviembre de 1974 en un partido de Copa de Europa, contra el Feyenoord (3-0, con ‘hat-trick’ de Rexach). “Michels me hizo debutar antes en Europa que en Primera División...”, rememora el alicantino. En el Barça ocupó la posición de lateral izquierdo, una demarcación en la que se dejaba ver por ser todo un atleta, resistente y sacrificado. Siempre dispuesto a generar profundidad rompiendo por velocidad.

Albaladejo fue azulgrana hasta el curso 1980-81, alineándose en 63 partidos oficiales (un gol, en un Barça-Lleida de Copa). La presencia del intocable Toño De la Cruz en el carril izquierdo (”no dejaba hueco, era una máquina, cumplía siempre”) y el servicio militar (se alistó como voluntario en Barcelona, en el cuartel de Lepanto) propiciaron su cesión a la UD Salamanca (1977-78). Allí jugó con Corominas, Tomé, Pérez y el canario Juanito y fue fijo para García Traid.

De nuevo en el Barça

Regresó al Camp Nou en la histórica campaña 1978-79, la de la Recopa. Su mejor año. Habitual en el equipo titular, salió de inicio en Basilea. Sin embargo, a los 10 minutos, peleando un balón aéreo, cayó mal y “la rodilla derecha se me fue para atrás”. ¿Pedir el cambio? Ni hablar. Si con 19 se la jugó, con 24 no se iba a echar para atrás. Siguió en la lucha hasta que, en otra jugada similar, se rompió: la tristemente famosa triada (ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y menisco interno). Diez meses en el dique seco.

No regresó hasta marzo de 1980 y, en un entrenamiento, finalizada ya la Liga, se rompió la otra rodilla. Otra vez al quirófano. Tocado, aún dio guerra el curso 1980-81, con Kubala y H.H. Pero no pudo despedirse con otra titularidad en la final de Copa contra el Sporting (3-1). Jugó la semifinal (vuelta) contra el Athletic (2-0) de inicio, pero el ‘Mago’ ni lo convocó para la finalísima...

Últimos años

El Barça volvió a cederlo, ahora al Hércules, coincidiendo con Serrat. El equipo descendió a Segunda y, con 27 años, regresó a Barcelona, pero para jugar con el filial. No entraba en sus planes, pero accedió antes que estar parado. Fue titular en el equipo de Toni Torres, con quien había coincidido en el vestuario culé. Pese a tener un año más de contrato, vio que su etapa en Barcelona había tocado a su fin y fichó por el Murcia.

En La Condomina se reunió con Mora, Martínez, Ramírez y Tarrés. Jugó dos temporadas en Primera para regresar al Hércules, en Segunda, reclamado por Toni Torres. Allí jugó junto a Salva, Carlos, Kempes... El curso 1987-88 el equipo alicantino descendió, pero ‘Alba’ siguió al pie de cañón. Humilde y comprometido. Hasta que lo retiraron. Lo ‘invitaron’ a salir en febrero de 1989.

Ingresó en el mundo laboral, en una sucursal de ‘La Caixa’ en Alicante, hasta su jubilación. Es miembro de la Junta Directiva de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona que preside Juan Manuel Asensi.