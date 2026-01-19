El Albacete, rival del Barça en cuartos de la Copa

El FC Barcelona ya conoce cuál será su rival en los cuartos de final de la Copa. El sorteo realizado durante este lunes en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha determinado que los blaugranas disputen la siguiente eliminatoria de la competición del 'KO' frente al Albacete Balompié. Este duelo se disputará a partido único en Estadio Carlos Belmonte, dado que se mantiene la preferencia de locales para los equipos de menor categoría.

El conjunto manchego llega a esta ronda de la Copa como la gran sorpresa del torneo, después de haber eliminado al Real Madrid en los octavos de final sobre la bocina por 3-2, el día que Álvaro Arbeloa debutó como entrenador madridista, sustituyendo al destituido Xabi Alonso. Los anteriores rivales que ha dejado por el camino el 'queso mecánico' son el UD San Fernando (0-3), Leganés (1-2) y Celta de Vigo (2-2 y 3-0 en la tanda de penaltis).

A la espera de conocer el calendario completo de los cuartos de final de la Copa, los de Hansi Flick ya saben que este encuentro estará agendado entre el martes 3 de febrero, el miércoles 4 de febrero y el jueves 5 de febrero. Un partido que llegará después de la jornada liguera a domicilio contra el Elche (sábado 31 de enero a las 21:00 horas) y antes de recibir al Mallorca en el Spotify Camp Nou en la competición doméstica (el fin de semana del 7-8 de febrero).

Un camino llano

De esta manera, este será el tercer rival de menor categoría al cual el Barça se enfrente en esta competición desde que debutó en dieciseisavos. Lo hizo frente al Guadalajara de Primera RFEF, con victoria por 0-2, gracias a los tantos de Andreas Christensen y Marcus Rashford; y el jueves eliminó al Real Racing Club de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, por el mismo resultado, con las dianas -también tardías- de Ferran Torres y Lamine Yamal.

Así pues, los abonados del FC Barcelona deberán esperar para ver el primero y único partido del conjunto blaugrana en el Spotify Camp Nou, en el caso de que superen la eliminatoria frente al Albacete. La ronda de semifinales es la única que se disputa a ida y vuelta para, así, garantizar que todos los equipos disputen al menos un encuentro como locales.

El resto de eliminatorias de los cuartos de final serán las que disputen entre: Deportivo Alavés - Real Sociedad, Valencia - Athletic Club y Betis - Atlético de Madrid.

Un duelo inédito

Será la primera vez que Barça y Albacete se vean las caras en la Copa. Hasta ahora, se han enfrentado en 14 ocasiones, cuyo balance es bastante favorable para los catalanes: 9 triunfos de los culers, cuatro empates y una derrota. El último partido entre estos dos equipos se produjo el 1 de mayo de 2005, cuyo resultado fue de 2-0 a favor del Barcelona. Muchos recordarán aquel partido porque fue histórico: Leo Messi anotó su primer gol con el primer equipo del Barça. Con el '30' a la espalda, el argentino superó con una vaselina a Raúl Valbuena a pase de Ronaldinho en el tiempo añadido.

Los anteriores encuentros, además de los dos ligueros de la temporada 2003/04, corresponden a la década de los 90, cuando el Albacete estaba en Primera División. Desde su descenso a Segunda en 2005, no ha regresado a la categoría de oro del fútbol español. De hecho, llegó a estar cuatro años en la extinta Segunda División B y en la campaña 2020/21 descendió a Primera RFEF, aunque en el curso siguiente ya regresó a LaLiga Hypermotion. Desde entonces, esta es su cuarta temporada en esta división y, actualmente, ocupan la 14ª posición, cuatro puntos por encima del descenso y a ocho unidades de los puestos de 'play off' de ascenso.