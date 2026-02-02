Albacete - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

El Barça de Hansi Flick, actual campeón de Copa, está a tres partidos de jugar una nueva final de la competición. El primero de ellos, lo disputará este martes en el Carlos Belmonte de Albacete y corresponde a los cuartos de final del torneo, que se siguen disputando a partido único. El sorteo, puro, quiso emparejar a los azulgranas con el único equipo de Segunda División que sigue vivo en la competición.

Tiene morbo el partido porque el Albacete eliminó al Real Madrid en la anterior eliminatoria. Fue en un final de partido loco, con gol de Jefté en el minuto 82, empate de Gonzalo en el descuento y nuevo gol de Jefté tres minutos después para evitar la prórroga en el primer gran ridículo de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco. Aquel partido es un serio aviso para el Barça. Y no el único, pues los manchegos ya eliminaron antes a otro equipo de Primera, el Celta. Además, el cuadro que dirige Rubén Sellés enlaza tres victorias seguidas en la Liga tras eliminar al Real Madrid. Triunfos ante Cádiz, Valladolid y Zaragoza sin encajar ni un solo gol. Estos resultados le han servido para alejarse del descenso y situarse en la zona media de la tabla.

El Barça, por su parte, llega a estos cuartos de final tras haber eliminado en las eliminatorias anteriores a dos equipos de inferior categoría, primero el CD Guadalajara y después el Racing de Santander. Lo hace como líder de la Liga tras una exhibición de juego ofensivo en Elche con importante falta de puntería. También tras golear al Copenhague en Champions para meterse en el top-8 y evitar el play off de octavos.

El buen momento del Barça, sin embargo, no llevará a ningún tipo de relajación. Al contrario, Flick viajará a Albacete con todos los disponibles y alineará un once con rotaciones pero no masivas. Pedri, Gavi y Christensen siguen de baja, mientras Raphinha descansará por los problemas en los isquiotibiales que hicieron que se quedase en el banquillo tras el descanso en el partido de Elche. El brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Horario del partido Albacete - Barça

El partido se disputará a las 21.00 horas del martes 3 de febrero de 2026 en el Carlos Belmonte. El Barça buscará meterse en las semifinales de la competición. Los de Hansi Flick defienden el título que ganaron la pasada temporada en Sevilla contra el Real Madrid.

Dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

El encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá seguir en abierto a través de La1 de TVE. En Catalunya también se podrá seguir por TV3. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.