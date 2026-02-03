Albacete - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey, en vivo

HABLA EL ENTRENADOR DEL ALBACETE (EX DE FERMÍN)

Fermín López coincidió en el Linares con el actual técnico del Albacete, Alberto González. "Fue una auténtica gozada, era un chico muy extrovertido, que le encantaba competir y aprender en cada tarea de entrenamiento. No me sorprende donde ha llegado, pero sí con la velocidad con la que ha llegado tan lejos".

Preguntado por como conoció a Fermín, recuerda que "veía su competitividad desde que era alevín del Betis, etapa en la que coincidimos los dos en el club verdiblanco y, después, por algún partido que vi del Barcelona juvenil", y fue por eso mismo que aceptó sin dudar en el momento que salió la oportunidad de incorporarlo a su conjunto. No obstante, la prioridad del Barça pasaba por otro tipo de cesión, según explica el entrenador: "Su nombre lo puso encima de la mesa Miguel de Hita, que era el director deportivo del Linares. Me comentó que existía la posibilidad de tener en nuestra plantilla a Fermín, aunque el Barcelona no quería porque priorizaba en dejarlo en Olot, para vigilarle más de cerca".

