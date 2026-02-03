En directo
COPA DEL REY
Albacete - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido Albacete - Barça (21.00h; TVE y TV3) en SPORT
LAPORTA, SOBRE EL CAMP NOU COMO SEDE PARA LA FINAL DE CHAMPIONS 2029
"El Spotify Camp Nou será el mejor estadio de Europa y hemos mandado la candidatura para albergar la final de la Champions de 2029", ha dicho Laporta en la comida de directivas este martes.
ONCE DEL ALBACETE
Este es el XI el Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva, Dani B., Pacheco, Meléndez, Capi, Agus Medina, Puertas
PROBLEMAS DE ACCESOS
Desde Albacete se comenta que está habiendo bastantes problemas de accesos y ahora mismo no se descarta que se tenga que posponer un poco el inicio del partido.
HABLA EL ENTRENADOR DEL ALBACETE (EX DE FERMÍN)
Fermín López coincidió en el Linares con el actual técnico del Albacete, Alberto González. "Fue una auténtica gozada, era un chico muy extrovertido, que le encantaba competir y aprender en cada tarea de entrenamiento. No me sorprende donde ha llegado, pero sí con la velocidad con la que ha llegado tan lejos".
Preguntado por como conoció a Fermín, recuerda que "veía su competitividad desde que era alevín del Betis, etapa en la que coincidimos los dos en el club verdiblanco y, después, por algún partido que vi del Barcelona juvenil", y fue por eso mismo que aceptó sin dudar en el momento que salió la oportunidad de incorporarlo a su conjunto. No obstante, la prioridad del Barça pasaba por otro tipo de cesión, según explica el entrenador: "Su nombre lo puso encima de la mesa Miguel de Hita, que era el director deportivo del Linares. Me comentó que existía la posibilidad de tener en nuestra plantilla a Fermín, aunque el Barcelona no quería porque priorizaba en dejarlo en Olot, para vigilarle más de cerca".
XI DEL BARÇA
Confirmado el once del Barça con lo que adelantábamos, Araujo, Bernal y Rashford titulares. El once es: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.
SAMU OBENG, UN EX DEL GURB EN ALBACETE
En el Albacete juega Samu Obeng, un joven de origen africano que creció en Gurb. Y que pasó también por el Manlleu. Entrevista muy interesante de TV3.
"Mi padre es de los que vinieron en patera y entraron aquí ilegalmente. Soy quien soy, gracias a él. Por todo el riesgo que asumió, cruzando el mar, en una patera. Tengo una admiración especial hacia él y me siento en deuda".
PACTO PARA LA COPA ENTRE FLICK Y BELLETTI
Tommy Marqués solo jugó 45 minutos en Terrassa el domingo para poder estar en la sesión de este lunes con el primer equipo y en la expedición para Albacete. Jofre estuvo en la activación de este lunes por si Koundé no se encontraba bien tras el cambio en Elche. Pactos entre Belletti y Flick.
BANDERÍN VINTAGE PARA EL PARTIDO
Este es el banderín especial que ha preparado el Barça para el duelo ante el Albacete de Copa del Rey.
ÒSCAR GARCIA (EXBARÇA Y ALBACETE) ATIENDE A SPORT
Òscar Garcia jugó en el Albacete de Benito Floro y atiende a SPORT para hablar sobre su paso por el 'queso mecánico'.
CAMBIOS EN EL ONCE DE FLICK
Avanzamos en SPORT que Ronald Araujo regresará al once después de más de dos meses (Stamford Bridge) y tras su parón por salud mental. También saldrá de inicio Marc Bernal salvo sorpresa. El de Berga está en clara línea ascendente.
