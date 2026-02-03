Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - BarcelonaAlineación Barcelona hoyAlbacete - Barcelona horarioLesión RaphinhaCuartos Copa del ReyConvocatoria BarcelonaBernardo SilvaTer StegenArbeloaCopa de España fútbol salaMercado de FichajesToni NadalMárquezTest MotoGPPanathinaikos - Real MadridArsenal - ChelseaSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan JoséJuan Carlos RiveroBaliza
instagramlinkedin
En directo

En directo

COPA DEL REY

Albacete - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido Albacete - Barça (21.00h; TVE y TV3) en SPORT

Ferran Torres celebra su gol contra el Racing en la Copa del Rey

Ferran Torres celebra su gol contra el Racing en la Copa del Rey / Dani Barbeito

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL