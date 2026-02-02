Albacete - Barça: alineaciones probables para los cuartos de final de la Copa del Rey

FC Barcelona y Albacete se enfrentan este martes a las 21 horas en el estadio Carlos Belmonte, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Los azulgranas no quieren sorpresas contra el único club de Segunda División que sigue en liza en la competición. Flick, que no suele relajarse en este tipo de partidos, optará por un once competitivo, pues no se fía del conjunto castellanomanchego, que ya ha eliminado a Celta o Real Madrid.

Los catalanes aterrizan al choque con la moral por las nubes tras acceder directos a los octavos de la Champions y mantener el liderato de LaLiga en el triunfo ante el Elche. Aunque el Barça viene de varios encuentros con la mira desviada, los chicos de Hansi Flick suman 15 victorias en los últimos 16 partidos.

En el torneo copero, los azulgranas, al participar en la Supercopa, entraron al sorteo en dieciseisavos y todavía no se han visto las caras con ningún equipo de Primera. Hasta el momento han superado al Guadalajara, de Primera RFEF, y al Racing, de Segunda.

Por su parte, el Albacete, que empezó la temporada como el equipo con más goles en contra de LaLiga Hypermotion, ha mejorado considerablemente sus números en defensa. Los castellanomanchegos, además, suman tres triunfos consecutivos, todos ellos con la portería a cero, que los han aupado a la duodécima posición con 33 puntos. Por otro lado, en Copa han dejado por el camino a San Fernando, Leganés, Celta y Real Madrid.

Cambios en todas las líneas

Para el duelo de Copa, Flick, con las bajas de Raphinha, Pedri, Gavi y Christensen, mantendrá un modelo similar al de las dos anteriores eliminatorias, es decir, introducirá cambios pero sin plantear una revolución. En portería, Joan Garcia es insustituible en cualquier competición, más con la salida de Ter Stegen, que fue el portero en Guadalajara. En el sector izquierdo, el germano optará por Cancelo, mientras que en derecha se situará el polivalente Eric Garcia. En el centro de la zaga, Gerard Martín estará acompañado de Araujo, quien por fin tendrá su oportunidad de inicio.

En el doble pivote, Marc Bernal y Casadó se mantendrán como los dos centrocampistas de la Copa, como en el encuentro ante el Racing. Por delante de ellos, en la mediapunta, Lamine Yamal centrará su posición para dejarle la banda a Bardghji, mientras que en la izquierda Rashford, que suma cinco partidos sin ser titular, volverá al once. En la delantera, Lewandowski será de la partida tras su suplencia en Elche.

Alineaciones probables Albacete - Barça

Albacete: Raúl Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Carlos Neva, Bernabéu; Capi, Meléndez, Antonio Pacheco; Agus Medina y Jefté.

FC Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Gerard Martín, Araujo, Eric Garcia; Marc Bernal, Casadó; Rashford, Lamine Yamal, Bardghji y Lewandowski.