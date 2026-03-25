Alba Oliveros desvela su anécdota con Lamine Yamal: "Fue maravilloso"

Alba Oliveros se ha consolidado como una de las narradoras más carismáticas de LaLiga. Sus retransmisiones suelen convertirse en 'trending topic' gracias a su inconfundible manera de cantar los goles. Entre sus narraciones más recordadas destaca la de "Carlos Espí… de Carlos a Carlos, ¡Carlos se marcha de Expósito, el golpeo… y golazo!", siendo el gol que significó el ascenso del Levante a la máxima categoría del fútbol español.

Hace unos días, la comentarista de Movistar+ acudió al pódcast de 'El After de Post United', donde desveló una anécdota que tuvo con Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, entre otros temas destacables. En primer lugar, aseguró que entrevistó al '10' culé hace seis años.

Oliveros explicó que estuvo trabajando para Gol y que tuvo que desplazarse a Catalunya para cubrir un torneo navideño en el que participaba el Barça alevín. Su función consistía en realizar entrevistas a los jugadores de los distintos equipos.

"La mayoría de los clubes te permitían elegir, te preguntaban: 'Oye, ¿con quién quieres hablar después?'. Luego valoraban si concedértelo o no".

Ella no dudó en entrevistar al de Rocafonda: "Al instante, yo dije: 'Quiero hablar con este. ¡Qué locura! ¡Qué escándalo!'".

Su experiencia fue única: "Lo entrevisté y fue maravilloso". Sin embargo, con el transcurso de los años, se olvidó por completo que llegó a entrevistarle. "Como tengo el móvil de 4 gigas, un día borrando fotos dije: 'Pero este niño es Lamine Yamal'. Y no era consciente de que le había entrevistado", reconoció.

"Cuando empezaron a salir 'highlights' de cuando era pequeño, tenía la misma cara que cuando lo estaba vacunando Messi. Y pensé: 'Este niño yo la había entrevistado'. Lo comprobé y no me lo pude creer", aseguró en 'El After de Post United'.

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Actualmente, la periodista únicamente tiene la foto con el '10' culé: "Tengo la imagen, el vídeo no, pero si se busca en el banco de Mediapro seguro que está".