El Alavés viaja a Barcelona con su último fichaje

El Alavés afronta el partido en Montjuïc muy necesitado de puntos y con un retoque importante en la plantilla. Pau Cabanes, de 19 años, ya formó parte de la convocatoria tan solo un día después de ser anunciada su incorporación como cedido por el Villarreal.

Cabanes renovó con el conjunto 'groguet' hasta el 2028 y jugará esta segunda parte de la temporada en Mendizorroza. El técnico, Chacho Coudet, no tuvo dudas en incluirle en la lista ya que lo considera totalmente preparado. "Es un futbolista que puede actuar por la banda, como segundo punta... Marcelino me dio las mejores referencias. Tiene una técnica y un físico que me gusta", afirmó.

El delantero del Villarreal ha llegado para cubrir las bajas de Abde y Stoichkov, que se han marchado cedidos al Granada en busca de minutos. El Alavés requiere de un golpe de efecto ya que solo ha ganado 1 de los últimos 10 partidos y en Barcelona lleva 9 años sin vencer al conjunto blaugrana.

En la convocatoria también destaco la ausencia de un peso pesado como Joan Jordan, que continúa en el dique seco, así como el portero Sivera. La otra ausencia es la del defensa Abdel Abqar que debe cumplir un partido de sanción.

Los vitorianos quieren demostrar que su tono competitivo ha aumentado con la esperanza de que por fin lleguen los buenos resultados.