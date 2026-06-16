El Alavés tantea a Toni Fernández

El mercado de verano comienza a agitarse y uno de los nombres que aparece en la órbita del Alavés es el de Toni Fernández. Según ha informado el periodista Ángel García, periodista del portal Cazurreando y colaborador del diario ABC, el joven futbolista del Barça Atlètic figura en la agenda del conjunto vitoriano.

Toni Fernández (17 años) está considerado como una de las grandes perlas de la cantera azulgrana. Se trata de un mediapunta con una enorme capacidad hacer daño en los últimos metros, aunque también puede actuar como extremo gracias a su desequilibrio y lectura del juego.

Pendiente de su futuro

Su progresión no ha pasado desapercibida para Flick. De hecho, el joven talento ya sabe lo que es trabajar bajo las órdenes de Hansi Flick durante una pretemporada con el primer equipo y volverá a tener la oportunidad de reivindicarse este verano, ya que figura entre los jugadores citados para realizar la próxima preparación estival con la primera plantilla. Fernández ya sabe lo que es tener oportunidades con el primer equipo: hizo su debut oficial en el partit de Copa a Barbastre,

La temporada 2025-26 no ha sido sencilla para el Barça Atlètic. El filial azulgrana ha atravesado un curso complejo, marcado por las lesiones y por las dificultades colectivas, pero Toni Fernández ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo cuando ha estado disponible.

Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en tres cuartos de campo le han permitido seguir consolidándose como uno de los proyectos más prometedores de La Masia. La categoría, sin embargo, por momento le ha jugado en contra. También una pequeña sensación de estancamiento al no poder tener más oportunidades con el primer equipo.

En este contexto, el interés del Alavés encaja con su políticade rastrear el mercado joven nacional en busca de talento con margen de crecimiento. Por el momento no se conocen negociaciones avanzadas, pero las informaciones de Ángel García sitúan a Toni Fernández entre los nombres que maneja la dirección deportiva alavesista para reforzar su plantilla de cara al próximo curso.