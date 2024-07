El Alavés quiere a Héctor Fort

El mercado de fichajes veraniego se abrió oficialmente este lunes 1 de julio. Sin embargo, los clubes ya llevan semanas e incluso meses en la confección de sus respectivas plantillas. Conscientes de que el Barça tiene cierto 'overbooking' en la defensa, algunos equipos se han interesado en varios de los jugadores culés. Uno de ellos es el Alavés, que en los últimos días ha trasladado su deseo de hacerse con los servicios de Héctor Fort.

El conjunto vitoriano ha preguntado por la situación del lateral con la intención de lograr su cesión, una incorporación que permitiría al elenco de Luis García Plaza reforzar tanto el carril izquierdo como el carril diestro de la zaga, ya que Fort ha exhibido esta temporada en el Barça que en la izquierda también es capaz de rendir con nota.

Por ahora, la decisión del club catalán es la de no precipitarse, ya que Hansi Flick quiere ver a todos sus pupilos en pretemporada y después, decidir con quién cuenta y con quién no. Al margen de los jugadores que tienen plaza fija en el primer equipo, el teutón quiere también seguir con atención a algunos casos que son inciertos.

Sin más recorrido en Primera RFEF

En un principio, la idea del Barça era que tanto Fort como Guiu -que se ha marchado finalmente al Chelsea- estuvieran en dinámica de primer equipo a nivel de entrenamientos pero jugando con el filial regularmente. Después, en caso de lesiones y sanciones, ambos tendrían la oportunidad de entrar en convocatorias con Flick.

Sin embargo, no parece que Fort vaya a seguir una temporada más en Primera RFEF. El jugador intentará convencer a Flick durante la pretemporada de que puede tener una plaza a todos los efectos en el primer equipo. De no ser así, el zaguero estudiaría entonces opciones para salir cedido. Propuestas de Primera División no le faltarán, tal y como lo demuestra el hecho de que el Alavés ya haya llamado a su puerta.