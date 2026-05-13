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FC BARCELONA

Alavés-FC Barcelona: El once titular más imprevisible de Hansi Flick

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, está en la encrucijada de ir con todo para sumar los históricos 100 puntos o dar oportunidades en Mendizorroza a los que menos juegan

Flick: "Ahora queremos llegar a los 100 puntos"

Flick: "Ahora queremos llegar a los 100 puntos"

Flick: "Ahora queremos llegar a los 100 puntos" / Perform

German Bona

German Bona

El Barça ya es campeón, pero la Liga no ha terminado. Quedan tres jornadas en las que el equipo azulgrana debe seguir dando la cara por profesionalidad. Y porque restan alicientes que pueden convertir este campeonato en histórico, como los 100 puntos solo conseguidos hasta ahora por Tito Vilanova y Mourinho. Y es en este contexto, tras celebrarlo como es debido y compartir el título por las calles de Barcelona en una rúa multitudinaria, que Hansi Flick debe plantearse su primer once titular, esta noche en Mendizorroza ante un Alavés que se está jugando la vida.

Llega el bus al Camp Nou y la despedida está a la altura de un campeonato

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"Joan Garcia es el número 1"

Las dudas ya empiezan desde la portería. Joan Garcia es Trofeo Zamora a menos que se produzca una hecatombe, pero el técnico ya ha avisado que el de Sallent es “el número 1” y que el colectivo está por delante de los reconocimientos individuales. Pero también dejó la puerta abierta a que pueda actuar un Wojciech Szczesny que se lo pasó en grande en la rúa.

Joan Garcia le para un balón a Vinicius Junior en el clásico Barça-Madrid

Joan Garcia le para un balón a Vinicius Junior en el clásico Barça-Madrid / EFE

¿La hora de las oportunidades?

Hay futbolistas que no fueron titulares en el clásico y que podrían tener un hueco en el once que presentará Hansi Flick en Vitoria. Y no por ello se vería diezmado el cuadro azulgrana, ni muchos menos, pues en otras ocasiones han sido actores principales. Casos como los de Kounde, Araujo y Balde (que recibió un toque de atención de Flick) en defensa, futbolistas en busca de la reivindicación en busca de una nueva oportunidad. Y de paso, dar descanso a uno de los centrales de la pareja Cubarsí-Gerard Martín y a Joao Cancelo.

Las posibles alineaciones del Deportivo Alavés-FC Barcelona

Las posibles alineaciones del Deportivo Alavés-FC Barcelona / SPORT

También puede haber importantes cambios en el centro del campo con la inclusión de Marc Bernal y quizás también de Frenkie de Jong, aunque el neerlandés, que todavía no ha sido de la partida desde que regresó de su lesión, es toda una incógnita con el Mundial en el foco.

Ferran Torres celebra su golazo contra el Real Madrid

Ferran Torres celebra su golazo contra el Real Madrid / Valentí Enrich

Raphinha, sancionado

Arriba, la alineación se verá condicionada por la sanción de Raphinha, a quien se le espera como titular para este domingo contra el Betis. Rashford podría seguir en el once, pero en su banda natural por la izquierda, pues tanto Dani Olmo como Fermín pueden descansar. En este caso, Roony Bardghji recuperaría su puesto por la derecha.

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La alternancia en el ‘9 también deja todas las dudas. Ferran lo aprovechó en el clásico para marcar, pero a Lewandowski siempre hay que tenerlo en cuenta. Un once repleto de misterios.

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