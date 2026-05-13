FC BARCELONA
Alavés-FC Barcelona: El once titular más imprevisible de Hansi Flick
El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, está en la encrucijada de ir con todo para sumar los históricos 100 puntos o dar oportunidades en Mendizorroza a los que menos juegan
El Barça ya es campeón, pero la Liga no ha terminado. Quedan tres jornadas en las que el equipo azulgrana debe seguir dando la cara por profesionalidad. Y porque restan alicientes que pueden convertir este campeonato en histórico, como los 100 puntos solo conseguidos hasta ahora por Tito Vilanova y Mourinho. Y es en este contexto, tras celebrarlo como es debido y compartir el título por las calles de Barcelona en una rúa multitudinaria, que Hansi Flick debe plantearse su primer once titular, esta noche en Mendizorroza ante un Alavés que se está jugando la vida.
"Joan Garcia es el número 1"
Las dudas ya empiezan desde la portería. Joan Garcia es Trofeo Zamora a menos que se produzca una hecatombe, pero el técnico ya ha avisado que el de Sallent es “el número 1” y que el colectivo está por delante de los reconocimientos individuales. Pero también dejó la puerta abierta a que pueda actuar un Wojciech Szczesny que se lo pasó en grande en la rúa.
¿La hora de las oportunidades?
Hay futbolistas que no fueron titulares en el clásico y que podrían tener un hueco en el once que presentará Hansi Flick en Vitoria. Y no por ello se vería diezmado el cuadro azulgrana, ni muchos menos, pues en otras ocasiones han sido actores principales. Casos como los de Kounde, Araujo y Balde (que recibió un toque de atención de Flick) en defensa, futbolistas en busca de la reivindicación en busca de una nueva oportunidad. Y de paso, dar descanso a uno de los centrales de la pareja Cubarsí-Gerard Martín y a Joao Cancelo.
También puede haber importantes cambios en el centro del campo con la inclusión de Marc Bernal y quizás también de Frenkie de Jong, aunque el neerlandés, que todavía no ha sido de la partida desde que regresó de su lesión, es toda una incógnita con el Mundial en el foco.
Raphinha, sancionado
Arriba, la alineación se verá condicionada por la sanción de Raphinha, a quien se le espera como titular para este domingo contra el Betis. Rashford podría seguir en el once, pero en su banda natural por la izquierda, pues tanto Dani Olmo como Fermín pueden descansar. En este caso, Roony Bardghji recuperaría su puesto por la derecha.
La alternancia en el ‘9 también deja todas las dudas. Ferran lo aprovechó en el clásico para marcar, pero a Lewandowski siempre hay que tenerlo en cuenta. Un once repleto de misterios.
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