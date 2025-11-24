El Alavés sí que contará con entradas de visitante en el Spotify Camp Nou

Una de las polémicas en el partido entre FC Barcelona y Athletic Club del pasado fin de semana sucedió antes siquiera de que iniciara el choque, ya que el conjunto culer alegó la imposibilidad de facilitar entradas de visitante a los vascos, por no poder garantizar en ese encuentro la división de aficiones tanto dentro del estadio como en los accesos.

Ahora, una semana después, el Alavés ha anunciado que desde Can Barça sí se les ha facilitado entradas de visitante, lo cual demuestra que los problemas que no lo permitían en el reestreno del Spotify Camp Nou se han solucionado en tiempo récord.

La fiesta de celebración del regreso al Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

La división con la afición visitante, requisito de UEFA

El poder garantizar la presencia de seguidores del equipo visitante cumpliendo las medidas de seguridad no es un tema menor, ya que era uno de los requisitos para que UEFA permitiera regresar al templo blaugrana en su competición. Finalmente, el Barça anunció que sí podría disputar el choque ante el Eintracht de Frankfurt en su casa, motivo por el que se daba a entender que los problemas en el partido ante el equipo vasco iban a ser solucionados.

Ahora, coincidiendo con el aniversario del club, el partido ante el Alavés se disputará con 470 seguidores babazorros, que es el número anunciado en redes sociales por el propio equipo visitante.

El precio de las entradas destinadas a la afición rival será de 30 €, lo cual da a entender que la entidad presidida por Joan Laporta ha vuelto a adscribirse al convenio de las entradas como visitante de LaLiga, acuerdo en el que ya estaba el pasado curso y al que, según se explicó desde el club, se tenía la firme intención de regresar una vez se volviera de manera definitiva al estadio principal.

El Spotify Camp Nou sigue avanzando

Si en la reapertura en el primer enfrentamiento había un aforo para unos 45.000 espectadores gracias a la licencia 1B, el hecho de que solo una semana después ya se haya solventado el tema de los accesos y separación para la afición rival es una inequívoca señal de avance en las obras.

De hecho, desde el club se sigue manteniendo que se cuenta con recibir la licencia 1C antes de que acabe el 2025, la cual aumentaría el aforo hasta los 62.000. Para poder completar el estadio (a falta del techo) todavía falta aproximadamente un año, cuando, en caso de cumplirse los plazos, la casa de todos los barcelonistas podría llegar a reunir hasta 105.000 almas por partido.