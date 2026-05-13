Dónde ver el Alavés - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Alavés se dan cita en el Estadio de Mendizorroza hoy miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST) para disputar la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Sin nada en juego tras proclamarse campeón liguero la pasada jornada, los azulgranas visitan el campo del Alavés donde los albiazules se juegan media salvación a falta de solo tres jornadas.

El partido se presenta como un simple trámite para el Barça, que no tiene ninguna competición por pelear de ahora en adelante tras cantar el alirón liguero contra el Real Madrid. Con los deberes hechos antes de tiempo, será momento para que Hansi Flick pruebe a los jugadores menos habituales este tramo final de curso, también para no coger riesgos con un Mundial a la vuelta de la esquina este mismo verano.

Robert Lewandowski celebra el título de Liga / AFP7 / Europa Press/Javier Borrego

Situación totalmente contraria para el Alavés, que se encuentra en puestos de descenso y necesita sumar de manera obligada si quiere salir de la zona roja. Los vitorianos saldrán a morder contra el Barça, más todavía sabiendo que el club azulgrana solamente tiene como incentivo intentar llegar a los 100 puntos en esta temporada.

¿Dónde ver el Alavés - Barcelona de LaLiga EA Sports hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Alavés se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).

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