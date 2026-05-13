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Alavés - Barcelona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 36ª de LaLiga EA Sports entre Alavés y Barça
Convocatoria con sorpresas y novedades
Se han quedado en Barcelona Frenkie de Jong y Fermín López. El neerlandés no ha sido ni una vez titular desde que volvió de la lesión y tiene el Mundial como objetivo. El de El Campillo sí llevaba mucho 'tute'.
Álvaro Cortés será titular contra el Alavés
Adelanta nuestro compañero Sergi Capdevila que Álvaro Cortés será titular esta noche contra el Alavés. Se lo merece el aragonés, será su soñado debut con el Barça.
La previa del partido: El once más imprevisible de Hansi Flick
El Barça quiere hacer historia y sumar 100 putnos esta Liga si gana los tres partidos que quedan.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido entre el Deportivo Alavés y el FC Barcelona. ¡El primer partido de los de Hansi Flick ya como campeones!
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