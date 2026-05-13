Alavés - Barcelona: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Barça viaja a Vitoria con la moral por las nubes tras certificar su 29ª Liga ante el Madrid, en una noche mágica para el club y la ciudad. Los deberes ya están hechos, aunque, a falta de tres jornadas, el equipo de Flick tiene entre manos algo casi insólito: alcanzar los 100 puntos. Solo lo han conseguido el propio Barça en la 12/13 y el Madrid una temporada antes. Los azulgranas podrían repetirlo si ganan los tres partidos que quedan ante Alavés, Betis y Valencia.

Un objetivo que ya rondaba la cabeza de jugadores como Gavi o Araujo incluso antes de cerrar el título en el clásico. Falta por ver si Flick optará por rotaciones ahora que ya no hay nada en juego o si seguirá apostando por su once titular. En cualquier caso, la idea de sumar una alegría más de aquí a finales de mayo es clara.

El que sí se la juega, y mucho, es el Alavés. Los de Quique Sánchez Flores están en la zona roja, a dos puntos de la permanencia, y cada partido es una final para seguir en Primera. Empataron en la última jornada ante el Elche, un rival directo, y las dos últimas victorias del Sevilla los han terminado de empujar a esta situación. Por detrás, además, aprieta el Levante con el mismo objetivo. A los albiazules les queda enfrentarse, además del Barça, a Oviedo y Rayo.

Lamine Yamal sigue lesionado y Raphinha cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla ante el Real Madrid. Ha habido varias sorpresas en la convocatoria de Flick en la que no figuran De Jong ni Fermín. En cambio, vuelve Christensen tras superar una grave lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido de baja casi cinco meses. El resto de la plantilla está disponible para un once que podría presentar cambios por el efecto 'post celebración'. Joan volverá a ser el muro bajo palos, en su camino hacia el primer Zamora. Koundé apunta a recuperar la titularidad en el lateral derecho, mientras que Araujo podría entrar por Cubarsí en el eje de la defensa. Gerard Martín mantendría su sitio y Balde también se postula como relevo de Cancelo, después de muchos partidos arrancando desde el banquillo, completando así una defensa que está siendo la mejor de la Liga en números.

Los jugadores del Barça celebran el título de Liga ante el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el medio, Pedri y Gavi siguen rindiendo a gran nivel, aunque no se descarta que Bernal, o Eric, puedan rotar con el andaluz, con Dani Olmo en una posición más adelantada. Arriba, Bardaghji podría repetir en el extremo derecho, aunque la apuesta por Rashford en el clásico funcionó, con su gol de falta abriendo el marcador, el inglés volvería a ser titular en el lado opuesto para rotar con Fermín. En punta, Lewandowski sería otro de los que podría estar en el once de nuevo, sin perder de vista la alternancia habitual con Ferran.

El Alavés, por su parte, no podrá contar con Lucas Boyé, lesionado, y está pendiente del estado físico de Toni Martínez y Guridi, ambos sustituidos por molestias ante el Elche. Quique Sánchez Flores apostará por Sivera bajo palos, con una defensa formada por Parada, Tenaglia y Jonny, acompañados por Ángel Pérez en el carril derecho y Abde Rebbach en el izquierdo. En el centro del campo, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Guridi llevarán la manija, mientras que Toni Martínez y Diabaté serán las referencias ofensivas.

Alineaciones probables Alavés - FC Barcelona

Alavés: Sivera; A. Pérez, Jonny, Tenaglia, Otto, Reebach; Guridi, Blanco, Ibáñez; Diabate y Toni Martinez.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric/Bernal, Dani Olmo; Bardaghji, Rashford, y Lewandowski.