Alarma con Raphinha

Raphinha apurará sus opciones de disputar la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético este jueves en el Metropolitano. Sin embargo, a día de hoy es seria duda porque el brasileño tampoco se ejercitó este martes con el resto de sus compañeros. Se trata de un grave contratiempo para Hansi Flick, que no sabe si podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes para medirse al potencial de los colchoneros.

Si no puede participar, sería ya el tercer partido consecutivo que se perdería el jugador por lo que en su día el club comunicó que era "una sobrecarga". En concreto, fue sustituido al descanso ante el Elche y, desde encontes, no pudo jugar ni un minuto ante el Albacete en la Copa ni ante el Mallorca en Liga el pasado sábado. Flick anda con la mosca tras la oreja y así lo explicó en rueda de prensa: "Sinceramente, no estoy contento con esta situación. Habrá que ver qué hay que cambiar y qué tiene que cambiar él. Estamos en un momento importante y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible", se quejó.

Jules Koundé y Raphinha durante un entrenamiento con el FC Barcelona / Dani Barbeito

En ese sentido, Raphinha sí trabajó este martes por la mañana en solitario en la Ciutat Esportiva, pero no lo hizo con el resto del equipo, lo que demuestra que sigue sufriendo algún problema físico que le impide trabajar con normalidad. El club aseguró que "sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha", aunque el propio futbolista, durante la 'Nit de la Ràdio' organizada por la Cadena Ser, aseguró sobre su presencia que "no os puedo mentir, me encantaría decir que sí puedo jugar el jueves, pero voy un poco justo. Estoy mejor, vamos día a día. A ver si estoy bien para el jueves, pero esperamos. Hay opciones, pero las lesiones ya sabemos cómo van".

Cuando fue repreguntado por ello, pidiéndole exactamente qué es lo que tiene, fue más concreto: "Una sobrecarga bastante especial, diría que una muy pequeña lesión, pero que me impide hacer lo que sé, que es correr, cambiar de dirección, hacer pases y todo esto". Se trata, pues, de un problema que no le permite jugar a fútbol con normalidad, algo que preocupa a Hansi Flick.

De Jong, sin problemas

Por otro lado, De Jong sí participó con total normalidad tras ser baja por precaución ante el Mallorca a causa de unas molestias en el pubis. El día después del encuentro ante los baleares tampoco se entrenó, mientras que descansó como el resto del equipo en el día festivo el lunes. Este martes ya se ha ejercitado a tope y será titular ante el Atlético en la Copa.