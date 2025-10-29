Alarma Pedri con una lesión muscular

Malas noticias en el FC Barcelona. En SPORT hemos adelantado en Pedri se ha ejercitado esta mañana en el gimnasio y, según informa 'RAC 1', el motivo es porque el centrocampista tiene una lesión muscular que le ha impedido entrenarse con el resto de sus compañeros. La citada información añade que el problema viene del clásico en el que acabó físicamente muy al límite, pero por el momento se desconoce el tiempo de baja.

El de Tegueste era uno de los cuatro futbolistas que había participado en todos los partidos de la temporada, junto a Jules Koundé, Eric Garcia y Marcus Rashford. Sin embargo, ya estaba previsto que el '8' blaugrana no estuviese sobre el césped este domingo contra el Elche (18:30 horas) porque fue expulsado contra el Real Madrid con doble tarjeta amarilla, por lo que estará un partido de sanción.

Por lo tanto, Pedri tenía diez días de descanso hasta el siguiente partido en el que podría estar disponible para Hansi Flick, en territorio belga contra el Brujas el miércoles 5 de noviembre (21:00 horas). Ahora, no obstante, con este imprevisto muscular, el regreso del futbolista a los terrenos de juego es toda una incógnita.

Nueve meses sin descanso

La larga lista de lesionados en el Barça han impedido que nuestro protagonista pudiese haber tenido más descanso del que le habría gustado a Flick. Gavi, Fermín, Dani Olmo, De Jong y Marc Bernal han pasado por la enfermería este curso dejando la sala de máquinas tocada, pero no hundida porque ahí estaba Pedri.

Las cifras de Pedri nos demuestran que el descanso no ha existido cuando la temporada ha estado en juego. El canario ha encadenado 49 partidos consecutivos, incluyendo Barça y selección española, en los que ha participado. La última vez que se perdió un duelo fue el 26 de enero de 2025 y no fue ni por lesión: causó baja por una gastroenteritis y no fue convocado contra el Valencia, en la 21ª jornada de la temporada pasada.

De estos 48 partidos, 32 han sido vistiendo la camiseta blaugrana y los otros 16, con la 'roja'. De ellos, en 15 ha completado los 90 minutos con su club y en otros ocho, con su país. Unas cifras desorbitadas que demuestran la vital importancia de Pedri sobre el terreno de juego, pero que debe, a su vez, alerta de los correspondientes riesgos. Pero el cuerpo humano no es una máquina y la musculatura de Pedri ha llegado a su tope.