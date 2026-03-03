Alarma en el Newcastle: un virus afecta a la plantilla a una semana de recibir al Barça

El Newcastle United atraviesa un momento extremadamente delicado. A solo una semana del crucial partido de ida de octavos de final de la Champions League ante el FC Barcelona, un brote vírico ha golpeado con fuerza el vestuario de St. James' Park, poniendo en serio riesgo la preparación del equipo inglés para su gran cita europea.

La alarma saltó en la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Manchester United, donde el técnico Eddie Howe activó todas las señales de emergencia. El entrenador confirmó que la planificación semanal se ha visto seriamente trastocada por una enfermedad que se propaga con rapidez entre sus futbolistas.

Bajas confirmadas y dudas importantes de cara a Europa

Entre los afectados destacan nombres clave de la rotación. Howe confirmó que tanto Nick Woltemade como Jacob Ramsey (que vomitó en el descanso del partido contra el Everton) han estado fuera de acción en los últimos días por este problema.

El técnico se refirió concretamente a ambos: "Jacob Ramsey estuvo ayer, entrenó bien, así que se ha recuperado con rapidez. Parece que hay una enfermedad circulando en la plantilla, porque Nick Woltemade se ha puesto enfermo y no lo hemos visto desde hace un par de días, pero le daremos todas las opciones posibles para mañana".

Raphinha remata ante Livramento / VALENTÍ ENRICH

También actualizó el estado de ‘Tino’ Livramento, quien no disputa un partido oficial desde que se lesionara en el isquiotibial a principios de enero de 2026: "Está cada vez más cerca de volver. Es posible que el partido contra el United llegue demasiado pronto para él, pero estamos deseando contar con él cuanto antes".

Oportunidad con cautela para el Barcelona

Esta información se sigue con máxima atención en Barcelona. El equipo de Flick viajará a Inglaterra la próxima semana consciente de que podría enfrentarse a un rival mermado físicamente, lo que podría reducir notablemente la intensidad habitual del conjunto de la Premier League.

Marcus Rashford celebra un gol durante el primer partido de la fase liga de la UEFA Champions League / ALEX DODD / EFE

Aun así, desde el vestuario blaugrana se descarta cualquier atisbo de exceso de confianza. St. James' Park sigue siendo un fortín complicado y la profundidad de plantilla del Newcastle continúa siendo muy respetable. El encuentro que los ingleses disputen este fin de semana frente al Manchester City servirá para conocer las verdaderas cartas con las que Eddie Howe podrá comparecer ante el Barça.