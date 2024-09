Alarma Lewandowski: "Sentí molestias y luego hubo dolor”

Robert Lewandowski fue sustituido en el encuentro entre Polonia y Escocia tras sentir unas molestias musculares. Sucedió en el minuto 72, cuando la selección escocesa acababa de empatar el encuentro. Lewandowski se marchó del terreno de juego dolido y no pudo terminar el encuentro, pese a que su equipo terminó venciendo 'in extremis' por 2-3. Preguntado por su cambio, el polaco confesó que al notar el dolor no quiso arriesgarse a seguir sobre el césped para evitar que fuese a más.

"Por el bien del equipo y por mi salud, se tomó la decisión de abandonar el campo"

Lewandowski no quiso arriesgar, pensando en el Barça. El polaco evitó sufrir una lesión más importante que le pudiera condicionar a lo largo de la temporada, tras su positivo inicio bajo las órdenes de Hansi Flick. "Sentí molestias y luego hubo algo de dolor. Me di cuenta de que si me arriesgaba hoy, mañana o pasado mañana podría ser mucho peor. Por el bien del equipo y por mi salud, se tomó la decisión de abandonar el campo. La temporada será muy exigente. Podría tener hasta 70 partidos por delante, así que necesito administrar mi fuerza y energía sabiamente", dijo Lewandowski tras el partido.

Durante el parón de selecciones, Lewandowski tenía que jugar ante Escocia y Croacia, dos rivales duros a batir, además de ser bastante físicos y en la que sufrir alguna lesión o golpe era bastante propenso. Michał Probierz, seleccionador de Polonia, alineó a Lewandowski de inicio en la referencia de ataque junto a Piatek.

Continúa con su racha goleadora

Lewandowski es el líder y capitán de la selección polaca y demostró un día más que es un jugador clave: gol y asistencia en la victoria por 2-3 ante Escocia. El delantero polaco lleva ya cinco goles en este inicio de temporada: 4 con el Barça y 1 con Polonia. Ha arrancado la temporada como un tiro, recordando el nivel que ofreció en su primera temporada como azulgrana.

El '9' deberá jugar el próximo domingo 8 de septiembre (20.45 horas) contra Croacia en la Nations League y su participación está en el aire. De momento, no se ha confirmado ninguna lesión y las molestias de Lewandowski no fueron más allá.