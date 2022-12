Alarma Kanté en el Barça por su lesión

El club blaugrana, muy pendiente de su recuperación de la lesión en el tendón de la corva que lleva meses apartándole del fútbol El exjugador Franck Leboeuf especula con su retirada. "El cuerpo de repente puede decir basta"

El Barça tiene muy avanzado el fichaje de N'Golo Kanté para la próxima temporada a coste cero. El centrocampista francés genera consenso en el área deportiva y el cuerpo técnico ya que se trata de un futbolista contrastadísimo y un perfil que necesita el equipo.

El acuerdo está bien encarrilado pero en el Barça hay mucha incertidumbre con la lesión que mantiene apartado del fútbol al internacional francés desde inicios de temporada. Está previsto que regrese en febrero y se comprobará su estado antes de cerrar la operación.

Kanté se perdió el Mundial al resentirse de una dolencia en el tendón de la corva. Decidió operarse tras vivir un calvario en los últimos meses y a sus 31 años su estado físico preocupa aunque el jugador y su entorno son optimistas ya que la recuperación va por muy buen camino. El Chelsea, pese a todo, parece que le dejará salir libre a finales de temporada y en el Barça ya estarían cerca de llegar a un acuerdo previa revisión médica exhaustiva para no llevarse ningún susto.

La realidad es que el estado físico de Kanté es una incógnita y las últimas declaraciones del exjugador Franck Leboeuf contribuyen a generar más alarmismo entorno a su figura. "No he hablado últimamente con Kanté sobre su estado físico y como se siente, pero podría estar llegando al final de su carrera. Estamos hablando de un ser humano y hay momentos en los que el cuerpo dice basta y hay que parar. Si no está bien lo debe asumir y si puede seguir ayudando al Chelsea, mejor. Hay que estar preparado para todo", señaló el futbolista a 'The Sun'.

La realidad es que en el Barça esperaban avanzar ya absolutamente en su contratación durante el mes de enero, fecha en la que el futbolista ya podría firmar un precontrato con cualquier club. El Barça se ha avanzado bien con su entorno a través del director de fútbol, Mateu Alemany, y tienen información de primera mano sobre su recuperación pero es evidente que el club blaugrana tomará medidas preventivas por si su dolencia no se recupera.