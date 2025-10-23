¡Alarma De Jong!

El Barça continúa entrenándose con el clásico en perspectiva. Hansi Flick respiraba tranquilo porque las recuperaciones de Ferran Torres y Raphinha van por el buen camino, pero este jueves ha aparecido un nuevo contratiempo.

Tanto el valenciano, que ya entró en la lista de convocados frente a Olympiacos, como Raphinha están al 100% y este jueves han participado en todos los ejercicios del entrenamiento junto con el resto del grupo. En cambio, la mala noticia de la sesión la ha protagonizado Frenkie de Jong, quien no ha podido entrenarse por una indisposición.

La ausencia de De Jong se ha sumado a la de Christensen, quien continúa recuperándose de un problema intestinal que ya le impidió jugar frente a Olympiacos. Todo esto a 72 horas del clásico. Veremos como evolucionan el neerlandés y el danés de cara a la trascendental visita al Santiago Bernabéu.

Las bajas confirmadas en el Barça son las de Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Lewandowski y Dani Olmo. El equipo azulgrana saldó su participación en la Champions de forma exitosa por la goleada (6-1) y por no haber perdido a ningún otro nuevo futbolista.

El Barça se rearma

El panorama se despeja para Hansi Flick en la delantera, ya que podrá recomponer su ataque. Lamine Yamal estará acompañado de Ferran Torres y la duda es si Raphinha saldrá de inicio o en el segundo tiempo. En cualquier caso, Rashford se encuentra en un buen estado de forma y podría seguir en la delantera.

La vuelta de Raphinha ayudará a que Fermín juegue en su posición natural de mediapunta y tratar de aprovechar su buena racha goleadora después del 'hat-trick' anotado frente a Olympiacos.

Ahora, habrá que esperar la evolución de De Jong para recomponer el centro del campo. Marc Casadó sería su sustituto, como ocurrió frente a Olympiacos cuando el neerlandés entró en la segunda parte.