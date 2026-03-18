Lesión Joan Garcia: qué tiene y cuántos partidos puede perderse con el Barça

La factura del partido ante el Newcastle United le salió muy cara al FC Barcelona en lo que se refiere a lesiones. Si en la primera mitad fue Eric Garcia, que volvía a la titularidad tras dos partidos en el dique seco, el que tenía que abandonar el césped, la segunda no dejó mejores noticias con el 'abandono' de Joan Garcia.

El portero de Sallent se fue al suelo en el minuto 80' para detener un disparo de Harvey Barnes con la derecha, sin potencia y que no supuso ninguna dificultad para el guardameta. Pero entonces empezaron los problemas: al intentar levantarse, Joan se llevó la mano al gemelo izquierdo, donde sintió un pinchazo. Cubarsí se acercó para preocuparse, y en ese momento se dejó caer sobre el verde del Camp Nou haciendo saltar todas las alarmas.

Saltaron entonces los servicios médicos del Barça a la carrera, pero el diagnóstico fue claro de primeras: cambio inmediato por Wojciech Szczęsny, que se enfundó los guantes deprisa y corriendo para sustuir a su compañero dos minutos después. Joan Garcia, con cara de preocupación, pudo abandonar el campo por su propio pie.

Qué partidos se perderá

A falta de pruebas médicas que confirmen el alcance de la lesión, todo parece indicar que se trata de un pinchazo musuclar en el gemelo de la pierna izquierda que le impedirá defender la portería en el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones, ante el Rayo Vallecano el próximo domingo 22 de marzo.

Un contratiempo que, en clave internacional, también le negará la posibilidad de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el compromiso amistoso de España ante Serbia, único partido del parón para la Roja tras la suspensión de la Finalissima contra la Argentina de Leo Messi.

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