Alarma con Frenkie de Jong: lesionado en el último entrenamiento del Barça

Los problemas físicos en el centro del campo vuelven a azotar al Barça de Hansi Flick. Esta vez, con la lesión de Frenkie de Jong. El neerlandés, titular indiscutible en la medular azulgrana, podría estar fuera de los terrenos de juego las próximas semanas después de acabar tocado la última sesión de entrenamiento.

Según ha podido saber SPORT, fuentes cercanas apuntan que se podría tratar de una rotura muscular que deje al jugador en el dique seco entre tres y cuatro semanas, aunque desde el club todavía no se han pronunciado a la espera de los resultados de las primeras exploraciones.

Qué partidos se perderá

En caso de confirmarse el primer diagnóstico, estaríamos hablando de una baja que dejaría al Barça sin el neerlandés para los próximos siete partidos contando todas las competiciones, además de ser baja con Países Bajos en el próximo parón internacional.

La vuelta de las semifinales de Copa contra el Atlético, los octavos de final de la Champions League ante PSG o Newcastle y los partidos de LaLiga ante Villarreal, Athletic de Bilbao, Sevilla y Rayo Vallecano.

Contratiempo para Flick

El de Frenkie es el último contratiempo de un Flick que, por primera vez en muchas semanas -exceptuando a Christensen-, había podido contar con todo el equipo, por lo que la lesión del neerlandés vuelve a dejar un vacío importante en un centro del campo, que justo ante el Levante había recuperado a Pedri.

Precisamente ante el conjunto 'granota', el técnico liberó a Frenkie, que en los últimos partidos sin el canario había sufrido como único pivote junto a Fermín y Olmo como interiores, con la presencia de Marc Bernalcomo centrocampista más posicional junto al neerlandés, algo que permitió a De Jong alguna excursión como la del gol que suposo su estreno goleador en esta temporada.

El retorno de Pedri era la mejor noticia para el capitán azulgrana, que en este curso ha mostrado siempre su mejor versión en compañía del tinerfeño en el doble pivote. Ahora, borrando al neerlandés de la ecuación para el próximo mes, Flick deberá encontrar la fórmula para dar consistencia al equipo sin forzar la máquina con un Pedri que viene de perderse un mes de competición.