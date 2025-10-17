¡Alarma en la enfermería del Barça en la semana del clásico!

El FC Barcelona ha comunicado hoy una nueva baja médica, y la preocupación a menos de diez días del clásico del 26 de octubre aumenta en Can Barça.

Hasta nueve jugadores arrastran molestias de mayor o menor gravedad y la plaga de lesiones disminuye las opciones del cuerpo técnico para confeccionar onces competitivos en una semana con tres encuentros: Girona, Olympiacos y Madrid.

Ferran Torres, el último en caer

Pese a que todo parecía indicar que su vuelta prematura de la Selección Española por una sobrecarga no era preocupante, en un comunicado médico inesperado ha sido descartado para el encuentro ante el Girona por "precaución". No obstante, el caso de el de Foios no es el que más preocupa, pues presumiblemente Hansi Flick podrá contar con él ante Olympiacos el martes y estaría en óptimas condiciones para el clásico del 26 de octubre.

Fermín y Lamine, con el alta médica a punto

Tras lesionarse el psoas ilíaco de la pierna izquierda ante el Getafe el pasado 21 de septiembre, Fermín López regresará a una convocatoria ante el conjunto de Montilivi. Hansi Flick ha confirmado en rueda de prensa que el ex del Linares tendrá minutos, pese a que "no está para jugar los 90".

Las mismas declaraciones ha realizado el entrenador teutón sobre Lamine Yamal, que se espera entre en la lista sin arrancar desde el inicio. El de Rocafonda arrastra una pubalgia desde el parón de selecciones de septiembre, y, más allá, de volver ante Real Sociedad y PSG, un retroceso en su recuperación ha provocado que no tenga minutos desde el 1 de octubre.

Lamine Yamal, Fermín y Raphinha celebrando un gol del Barça en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Más tiempo de recuperación del esperado para 'Rapha'

Quien también ha padecido una ligera recaída es Raphinha, si bien en un primer momento parecía que podía reaparecer después del parón, la realidad ha sido más dura. El brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y el club comunicó que su tiempo de baja estimado era de 3 semanas. No obstante, trabaja para volver antes del enfrentamiento frente al conjunto merengue y en el club se respira cierto optimismo con que lo consiga.

Dani Olmo, más difícil para el 26-0

Sin estar descartado aún de cara al choque del Santiago Bernabéu, parece difícil que, con su historial médico, el de Terrassa entre en los planes de Flick como titular ante el eterno rival. Aun así, al tener una lesión en el sóleo y no una rotura de gemelo, no sería imposible que aparezca como opción desde el banquillo, rol que ya tuvo en el mismo estadio la temporada pasada en el 0-4.

Joan Garcia se autodescarta

A pesar de que se deslizaba cierto optimismo desde el club y entorno del portero de Sallent, el experico dejó claro recientemente que su vuelta se produciría en más o menos un mes, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, la portería estará cubierta por Szczęsny ante el conjunto dirigido por Xabi Alonso. Se espera que el catalán pueda recuperarse completamente de su rotura de menisco interno de cara al partido ante el Celta de Vigo.

La lesión de Lewandowski con Polonia

Tras jugar 90 minutos ante Finlandia con un vendaje, Robert Lewandowski regresó a Barcelona con una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. En el comunicado médico del club no se especificó el tiempo estimado de baja, pero la lógica con este tipo de lesiones invita a pensar que regresará tras el próximo parón de selecciones en noviembre.

Ter Stegen y Gavi, sin prisa pero sin pausa

A las lesiones mencionadas hay que sumar dos bajas de larga duración: Ter Stegen y Gavi, que no volverán a vestirse de corto en los próximos meses.

Ansu Fati, junto a Gavi en la casa del canterano / SPORT.es

En el caso del guardameta, operado de sus problemas de espalda y con su futuro por resolver, podría volver a finales de 2025. El alemán, tal y como hemos contado en SPORT, ya hace trabajo de recuperación de bici y trabajo de gimnasio.

Más tardará Gavi, quien tras someterse a una artroscopia vio como su tiempo de baja estimado pasaba de cuatro/cinco semanas a cuatro/cinco meses. Tras haberse recuperado ya de una lesión de gravedad, la intención con el andaluz es no correr prisas y no se le espera hasta finales de febrero, como pronto.