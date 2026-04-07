Alarma para el Barça en la Champions League: 4 apercibidos de sanción

Jugarse un pase a las semifinales de la Champions League sin el futbolista más determinante sería un drama para cualquier equipo. Por eso, este miércoles en el Spotify Camp Nou, Lamine Yamal deberá tener un especial cuidado, pues el de Rocafonda está a solo una tarjeta amarilla de la suspensión y en caso de verla, se perdería la vuelta del próximo martes en el Metropolitano. Lamine es uno de los cuatro futbolistas del FC Barcelona que están apercibidos de sanción en la Champions League. El Atlético de Madrid tiene el doble, hasta ocho, pero Lamine es el más decisivo de todos.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El espectacular pase de Lamine Yamal / LALIGA

Además del extremo canterano también están apercibidos en el Barça Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó. Los dos primeros apuntan a titulares en el partido de ida y el caso de Gerard es el más peliagudo.Por su condición de defensa que aumenta el riesgo de ver una amarilla. Además, el de Sant Andreu de la Barca ha sido protagonista en el último duelo entre rojiblancos y azulgranas, el disputado el pasado sábado en el Metropolitano en Liga (1-2), tras ser primero expulsado por Busquets Ferrer, y después, intervenir Melero López en el VAR con criterio y quedarse en una amarilla, lo que ha indignado profundamente en la entidad colchonera.

De los cuatro, quien menos opciones tiene de jugar, al menos desde el inicio, es Marc Casadó, pese a la lesión del otro pivote defensivo natural de la plantilla azulgrana, Marc Bernal. El de Sant Pere de Vilamajor está teniendo esta campaña menos oportunidades con Hansi Flick y todo apunta a que será Eric Garcia quien acompañe a Pedri en el centro del campo.

Cuatro amarillas de Lamine en Champions

A Lamine Yamal le han mostrado cartulina en la mitad de los partidos que ha jugado esta campaña de la Champions League. Cuatro de ocho. Ante París Saint-Germain, Brujas y Eintracht de Frankfurt en la fase Liga, por lo que no viajó a Praga por acumulación de tarjetas. Al partido siguiente, el de Rocafonda fue amonestado contra el Copenhague y ya jugó la eliminatoria de octavos frente al Newcastle con la amenaza de volver a ser sancionado.

Istvan Kovacs revisa una acción durante el Liverpool-Real Madrid de esta Champions. / Dennis Agyeman / AFP7

Cuidado con Kovacs

El colegiado designado para la ida de los cuartos en el Spotify Camp Nou es el rumano Istvan Kovacs, tiene una media de cerca de 5 cartulinas amarillas esta temporada en la Champions League, pues ha enseñado 29 en los 6 partidos que ha arbitrado. Precisamente, su cifra más alta (7) tuvo al Atlético de Madrid como uno de los contendientes, en su visita al feudo del Galatasaray.

Los 8 futbollistas apercibidos de sanción del conjunto entrenado por el 'Cholo' Simeone son: Le Normand, Lenglet, Marc Pubill, Ruggeri, Marcos Llorente, Thiago Almada, Barrios y Giuliano Simeone.