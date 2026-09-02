¡Alarma en el Barça! Bisiwu se marcha en camilla tras una dura entrada en el tobillo

¡Muy malas noticias para el Barça! Bisiwu ha tenido que abandonar lesionado la final de la Copa Catalunya que el conjunto azulgrana disputa este miércoles ante el Sabadell en la Nova Creu Alta. El extremo belga se ha lesionado el tobillo izquierdo después de recibir una dura entrada de Pipa y apenas ha podido disputar diez minutos antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego.

La acción llegó cuando Bisiwu intentaba girarse para superar a Pipa. El extremo azulgrana recibió el balón y, en el momento de realizar el movimiento para encarar al defensor, el lateral derecho del conjunto arlequinado le pisó directamente el talón. Una acción muy fea que dejó al futbolista tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor. Sorprendentemente, el colegiado no señaló ni siquiera falta.

Bisiwu no tardó en solicitar la entrada de las asistencias médicas. Los servicios del Barça realizaron una primera exploración sobre el terreno de juego y, después de comprobar las molestias del futbolista, decidieron que lo mejor era no correr ningún riesgo y sustituirlo. El belga abandonó el césped visiblemente dolorido y cojeando de forma ostensible, unas imágenes que no invitan precisamente al optimismo. De hecho, terminó saliendo en camilla del estadio.

El extremo se había incorporado al Barça Atlètic para disputar estos primeros encuentros de la temporada y continuar con su proceso de adaptación al filial azulgrana. El duelo ante el Sabadell era apenas su segundo partido con el equipo, después de estrenarse recientemente con el conjunto dirigido por Juliano Belletti.

Bisiwu se marchó lesionado de Sabadell / VALENTI ENRICH

La llegada de Bisiwu al Barça había dejado, además, muy buenas sensaciones durante la pretemporada. El belga tuvo la oportunidad de trabajar con el primer equipo y fue uno de los protagonistas en el amistoso frente al Basilea, en el que consiguió marcar un doblete que llamó la atención del cuerpo técnico. Su rendimiento había generado expectativas y el club confiaba en que pudiera seguir creciendo durante los próximos meses.

Ahora, sin embargo, su inicio de temporada queda marcado por esta inoportuna lesión. Los servicios médicos del Barça prefirieron actuar con prudencia y retiraron rápidamente al futbolista del terreno de juego para evitar que pudiera agravarse el problema. Bisiwu se someterá este jueves a nuevas pruebas médicas que permitirán conocer con mayor precisión el alcance de la lesión en su tobillo derecho y determinar cuánto tiempo deberá permanecer de baja.