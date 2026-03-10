¡Alarma en el Barça! Bernal, sustituido por problemas físicos

Malas noticias para el FC Barcelona desde St. James' Park. Marc Bernal, que encadenaba su quinta titularidad consecutiva en todas las competiciones, dijo basta en el minuto 73 de partido. El centrocampista de Berga se lanzó al césped haciendo claros gestos de no poder más. Los servicios médicos del club, con Ricard Pruna a la cabeza, ayudaron al canterano a abandonar el césped entre gestos de disconformidad.

No estaba siendo el partido más lucido del centrocampista, que en los primeros instantes del partido, con la vorágine del Newcastle bajo el aliento de St. James' Park tuvo que correr más hacia atrás que las ocasiones que tuvo para mirar hacia adelante con el balón. El de Berga, que compartía doble pivote con Pedri, no se sintió cómodo pidiendo el balón de espaldas y tuvo que ser su compañero el que tomara la responsabilidad de recibir y girar para dar sentido al juego del equipo.