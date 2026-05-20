Alarcón se tatúa su compromiso con el Utrecht, mientras el Barça espera

Ángel Alarcón, 22 años, es la nueva estrella del Utrecht. Así lo presentó el club neerlandés en las redes sociales con la curiosa imagen del jugador tatuándose su firma con el año de duración del contrato hasta junio del 2029.

Alarcón destacó en las categorías inferiores del FC Barcelona llegando a debutar en la temporada 2022-23. Disputó cuatro partidos bajo las órdenes de Xavi Hernández en los que participó en 22 minutos.

El delantero cambió de aires para fichar por el Oporto y actualmente estaba cedido en el Utrecht, cuyo rendimiento ha gustado mucho y ha decidido abonar 2 millones de euros por su traspaso.

El Oporto se guarda una opción de recompra de 3 millones, más un 50 por ciento de sus derechos, mientras el Barça mantiene un 25 por ciento de una futura venta.

Alarcón ha marcado 3 goles en 13 partidos en el campeonato neerlandés dejando muy buenas sensaciones. El delantero aún tiene una gran carrera por delante en la que puede demostrar la categoría que insinuó en el Barça y que le valió para debutar con el primer equipo.

El futbolista se mostró agradecido al Utrecht "por la confianza depositada en mí” y destacó que “es un honor formar parte de este club. Llegué en invierno para demostrar de qué soy capaz y no me pongo límites. Siempre trabajo con esa ambición. Hemos escalado posiciones en la clasificación y vamos a luchar por clasificarnos para competiciones europeas, porque ese es nuestro objetivo. Quiero agradecer enormemente a la afición su apoyo y cariño porque eso me hace sentir como en casa”.

El Utrecht FC ocupa actualmente la sexta posición en la Eredivise por lo que está en disposición de luchar por los play-off que dan acceso a un torneo europeo para el próximo ejercicio.