Alan Shearer se mofa de la línea del Barça

Descalabro del Barça en Stamford Bridge. Derrota contundente y dolorosa del cuadro de Flick en un partido que debía servir para dar un golpe encima de la mesa y dar un paso importante también hacia el TOP-8. Tras una buena puesta en escena en Londres, el equipo azulgrana se fue cayendo y cediendo ante el empuje de su rival. Errores groseros, futbolistas rindiendo por debajo de su nivel y la puntilla de la expulsión de Araujo marcaron mucho.

En la segunda mitad, con un hombre menos, tampoco fue capaz Flick de proponer algo distinto e intentar aguantar el resultado y mantenerse con vida hasta el final. El Barça no estuvo y dejó algunos síntomas preocupantes. Muchos jugadores estuvieron desacertados y todo eso se juntó, con un buen Chelsea, para caer con todas las de la ley y dejar muy complicado el meterse entre los ocho primeros.

CRÍTICAS

Hubo muchas críticas a la actuación azulgrana en la mayoría de medios de comunicación. Y uno de los más duros fue una leyenda del fútbol inglés como Alan Shearer. El ex del Newcastle, comentarista en 'Amazon Prime', fue especialmente crítico con la línea defensiva: "He visto algunas estrategias de fuera de juego en mi vida, pero esto es absolutamente loco, realmente lo es".

Henry y Shearer, con los reconocimientos del 'Hall of Fame' / Premier League

"Es como si cuatro tontos estuvieran ahí parados y dijeran: "¿Cómo quieren hacerlo, chicos?". A veces cuesta creerlo; me quedo sin palabras ante lo fácil que ha sido para el Chelsea avanzar y lo alocado que a veces están jugando", añadió el exjugador. Es innegable que esa línea del fuera de juego está lejos de cómo rindió la temporada pasada. La baja de Iñigo y el análisis de los rivales están lastrando mucho.