Alan Godoy, a punto de caramelo

Alan Godoy, delantero grancanario de 21 años, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Barça Atlètic. El jugador y sus agentes han estado este mediodía en la Ciutat Esportiva Joan Gamper acabando de cerrar los últimos detalles del contrato que firmará con el club azulgrana y este mismo sábado podría hacerse oficial su contratación.

El jugador se ha decantado finalmente por el Barça Atlètic tras haber sido pretendido también en este mercado de invierno por el Real Madrid para reforzar a su filial, el Cádiz y el Nàstic de Tarragona, equipo en el que ya militó la temporada pasada cedido por el Alavés, marcando seis goles en 21 partidos disputados.

Godoy es un delantero centro que puede actuar también tanto por la derecha como por la izquierda, aunque su especialidad es buscar espacios entre los centrales. El pasado verano llegó con la carta de libertad al Eldense, donde no le han ido muy bien las cosas, pues no ha sido capaz de marcar ningún gol en los once partidos que ha disputado en Segunda División.